DOLAR
35,36 0%
EURO
36,47 0%
ALTIN
2.999,46 0%
BITCOIN
3.455.896,9 0,87%

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şehit Fethi Sekin ve Musa Can'ı Andı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şehit polis Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can'ı unutmadı.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 14:31
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 14:31
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şehit Fethi Sekin ve Musa Can'ı Andı

Özgür Özel, Şehitleri Rahmetle Andı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 5 Ocak 2017 tarihinde terör örgütü PKK'nın İzmir Adliyesi'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can'ı andı.

Sosyal Medya Üzerinden Mesaj Paylaştı

Özel, sosyal medya platformu üzerinden yayımladığı mesajında, "İzmir'de bir terör saldırısını önlerken şehit olan polis memurumuz Fethi Sekin ile adliye çalışanımız Musa Can'ı rahmet ve minnetle anıyorum." dedi.

Bu önemli anma, toplumsal hafızanın güçlenmesine ve şehitlerin anısının yaşatılmasına katkı sağlıyor.

İLGİLİ HABERLER

Yemek Kartları Restoranlarla Sınırlı! Çalışanları Endişelendiriyor

Yapı Kredi'den 2025 Müjdesi: 2500 TL Ek Ödeme Şansı

Asgari Ücretli Çalışanlara Sosyal Destek Müjdesi: 2025'te Ödenecek

Doğuda Batıya Zam Furyası: Ekmeğe Yüzde 25 Zam Geldi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yalova'da Büyük Ölçekli Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi
2
Kırşehir'de Kıbrıs Gazisi Mehmet Yasatekin Son Yolculuğuna Uğurlandı
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rize'de Hızlı Tren ve Yatırım Müjdesi
4
Rusya: Ukrayna, Kursk'ta Karşı Taarruz Başlattı
5
Trakyalı Çiftçilere İklim Değişikliğine Uygun Alternatif Tarım Ürünleri Tavsiyesi
6
Erdoğan, Rize'de AK Parti 8. İl Kongresi'nde Konuştu: 'Türkiye'nin Hedeflerine Ulaşması Bizimle Kolaylaşacak'

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

Denizbank'tan 2025'e Özel Kampanyası: Her adım bedava olacak

Asgari Ücretli Çalışanlara Sosyal Destek Müjdesi: 2025'te Ödenecek

Doğuda Batıya Zam Furyası: Ekmeğe Yüzde 25 Zam Geldi!

Çift Katlı Ev ve Tarım Arazisi Uygun Fiyata Satışta!

O ilde 55.000 TL’ye Ev Sahibi Olma Fırsatı

Yapı Kredi'den 2025 Müjdesi: 2500 TL Ek Ödeme Şansı

Emeklilere Yeni Destek: Ücret Sadece 1 TL Olacak

Yemek Kartları Restoranlarla Sınırlı! Çalışanları Endişelendiriyor

ŞOK’ta Deterjanda Yüzde 35 İndirim! Fiyatlar 40 TL’ye Düştü