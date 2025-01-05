CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şehit Fethi Sekin ve Musa Can'ı Andı

Özgür Özel, Şehitleri Rahmetle Andı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 5 Ocak 2017 tarihinde terör örgütü PKK'nın İzmir Adliyesi'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can'ı andı.

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Özel, sosyal medya platformu üzerinden yayımladığı mesajında, "İzmir'de bir terör saldırısını önlerken şehit olan polis memurumuz Fethi Sekin ile adliye çalışanımız Musa Can'ı rahmet ve minnetle anıyorum." dedi.

Bu önemli anma, toplumsal hafızanın güçlenmesine ve şehitlerin anısının yaşatılmasına katkı sağlıyor.