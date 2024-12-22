CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Toplantısında Önemli Açıklamalarda Bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rabat'ta Sosyalist Enternasyonal Toplantısı’nda

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'nın ikinci oturumuna katıldı. Toplantı sırasında Özel, önemli açıklamalarda bulundu.

İstanbul’da Bir Sonraki Toplantı

Toplantıda, bir sonraki konsey oturumunun İstanbul'da yapılması önerisinin İspanya Başbakanı Pedro Sanchez tarafından benimsendiğini ve oylamaya sunularak oy birliğiyle kabul edildiğini belirtti. Özel, İstanbul'a 77 ülkeden, 89 partinin katılacağını ifade ederek, dünyadaki sorunlara sol ve demokrat bir bakış açısıyla çözümler üreteceklerini dile getirdi.

Filistin ve Suriye Üzerine Değerlendirmeler

Özel, toplantının sıcak bir gündemle gerçekleştiğini belirterek, Filistin’de yaşanan sorunları unutturmamak ve dünyanın ilgisini yeniden buraya çekmek gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Suriye'de yaşayan tüm dini, etnik ve mezhepsel yapıları kapsayan bir hükümet ve demokrasi kurulması gerektiğini aktardı.

Özel, şu ifadeleri kullandı: “Suriye sınırları içerisinde, Suriye toprak bütünlüğü korunarak bunun yapılmasını savunuyoruz. Suriye'nin parçalanmasından, içinden birden fazla devlet çıkmasından, Türkiye ve bölgeye fayda gelmeyeceğini düşünüyoruz.” Ayrıca, Türkiye'nin iktidar ve muhalefetiyle Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yapmasının önemine dikkat çekti.

Suriye'de Kazanacak Olan Tüm Ülke

Özel, Suriye'de kimin kazanıp kimin kaybettiği perspektifinden ziyade, “Bütün Suriye'nin kazanacağı bir yarını inşa etmek önemlidir.” ifadesini kullandı ve intikamcı, mezhepçi yaklaşımlara geçit verilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

İsrail'in Filistin’e Yönelik Saldırıları

CHP Genel Başkanı, her konuşmasında İsrail’in Filistin’e yönelik eylemlerini “katliam”, “insanlık suçu” ve “devlet terörü” olarak nitelendirdiğini aktardı.