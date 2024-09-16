CHP Genel Başkanı Özgür Özel Susurluk'ta Açıklamalarda Bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Susurluk'ta Önemli Açıklamalarda Bulundu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Susurluk'ta yaptığı konuşmada partisini Türkiye'nin birinci partisi olarak nitelendirdi. Özel, "Bu parti, işsizliğe, yoksulluğa ve her türlü yasağa karşı mağdur hisseden herkesin arkasında durmaya sorumluluğuyla, her derde bir çare üretecek," ifadelerini kullandı.

Mahalli İdareler Seçimleri Vurgusu

Özel, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde Ege Bölgesi'ndeki başarılarının CHP'yi iktidara taşıyacak bir adım olduğunu belirtti. Ayrıca, Susurluk Belediye Başkanı Hakan Yıldırım Semizel'in görev süresi boyunca sözlerini tuttuğunu vurguladı.

Şeker Fabrikası Eleştirisi

Özgür Özel, ilçedeki şeker fabrikasının kaderine dikkat çekerek, "2002 öncesinde şeker pancarı taban fiyatı piyasa düzenliyordu. Fabrika burada en kaliteli şeker üretimini gerçekleştiriyor ve Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlıyordu," dedi.

Cumhur İttifakına Yönelik Eleştiriler

Özel, Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim öncesi sorunları çözeceğini belirtmesine rağmen, kendi partisini karalamak için yapılan uygulamalara dikkat çekti. Eleştirilerine HÜDA PAR'a yönelik suçlamalarla devam eden Özel, bu partinin demokrasiye aykırı tavır sergilediğini ifade etti.

Birlik Vurgusu

Filistin'deki olaylara da değinen Özel, ailesiyle ilgilendikleri Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenaze töreninde siyaset yapılmasına tepki gösterdi. Özel, "Bizim mücadelemiz, Türkiye'nin mücadelesi olmuştur. Biz birlik ve beraberlik vurgusu yaparken, orada siyaset yapmak ise kabul edilemez," dedi.

Sonuç ve Görüşler

Özgür Özel, CHP'nin Türkiye'nin birinci partisi olduğunu savunmaya devam etti ve "Her derdin bir çaresi var, onun adı Cumhuriyet Halk Partisi," dedi.

Konuşma esnasında fotoğraf çekim taleplerine de sitem eden Özel, "Bir fotoğraf için bu kadar gürültü çıkarılır mı?" diyerek durumu esprili bir dille eleştirdi.