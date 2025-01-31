CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Teğmenleri Destekleyerek Gelecek Mesajı Verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Anma Töreninde Önemli Mesajlar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Prof. Dr. Muammer Aksoy'u Anma ve 2024 Yılı Yılın Atatürkçüsü Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada, genel seçimlerden sonra 5 teğmenin başarılı bir şekilde görevlerine döneceğini belirtti. Özel, "Genel seçimden sonra 5 teğmenimiz maddi ve manevi, özellikle askerlik mesleğine dair hiçbir kayıpları olmaksızın şanlı üniformalarına, görevlerine ve arkadaşlarının yanına dönecekler" dedi.

Özgür Özel'in Vurgu Yaptığı Temalar

Etkinlikte yaptığı konuşmada Özgür Özel, Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin birinci parti olacağı sözünü yerine getirmiş olmanın gururunu yaşadığını ifade etti. Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifadeye çağrılmasının ardından muhalefetin birlikteliğine dikkat çekti; "Bizi böleceklerini düşünenler yanıldılar" diye konuştu.

Korkunç Karar ve Ayrımcılığa Dikkat

Yapılan hukuki düzenlemelerle birlikte kadın teğmenlerin ordudaki rolüne de değinen Özgür Özel, "Kara, hava ve deniz harp okullarının birincisi tarih boyunca ilk kez üçü de kadındı. Bugün aldıkları o korkunç kararla, o büyüyü bozdular" ifadelerini kullandı. Kadın teğmenlerin başarısının önemine vurgu yapan Özel, 5 teğmene hukuki desteği sürdüreceklerinin sözünü verdi.

Gelecek Vizyonu ve Siyasi Hedefler

Devam eden konuşmasında Özgür Özel, "Benim görevim Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinde en doğru adayı çıkarıp Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında yeniden iktidar olmaktır" şeklinde belirtti. Ayrıca, ihraç kararlarına imza atanlarla ilgili önemli bir uyarıda bulundu ve bu konuda dikkatleri üzerine çekti.

2024 Yılı Yılın Atatürkçüsü Ödülleri

Son olarak, 2024 Yılı Yılın Atatürkçüsü Ödülleri Töreni kapsamında eğitim ve bilim alanında Prof. Dr. Emre Kongar, kültür ve sanat alanında Volkan Konak, edebiyat alanında Sunay Akın, basında Fikret Bila ve çevre alanında muhtar Nejla Işık'a ödülleri takdim edildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), Atatürkçü Düşünce Derneğinde düzenlenen "Prof. Dr. Muammer Aksoy'u Anma ve 2024 Yılı Yılın Atatürkçüsü Ödülleri Töreni"ne katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), Atatürkçü Düşünce Derneğinde düzenlenen "Prof. Dr. Muammer Aksoy'u Anma ve 2024 Yılı Yılın Atatürkçüsü Ödülleri Töreni"ne katıldı.