CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tokcan Ailesine Taziye Ziyaretinde Bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında çocuklarını ve torunlarını kaybeden Tokcan ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Yapılan açıklamaya göre, Özel, üzücü olayda hayatını kaybeden çocukları Atıl Enis Tokcan, Can Tokcan ile torunları Atlas Kaan Tokcan ve Kemal Tokcan'ın aileleri Murad Tokcan ve yakınlarına taziyelerini iletti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında çocuklarını ve torunlarını kaybeden Tokcan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında çocuklarını ve torunlarını kaybeden Tokcan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.