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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tokcan Ailesine Taziye Ziyaretinde Bulundu

Özgür Özel, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında çocuklarını ve torunlarını kaybeden Tokcan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 22:14
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 22:18
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tokcan Ailesine Taziye Ziyaretinde Bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında çocuklarını ve torunlarını kaybeden Tokcan ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Yapılan açıklamaya göre, Özel, üzücü olayda hayatını kaybeden çocukları Atıl Enis Tokcan, Can Tokcan ile torunları Atlas Kaan Tokcan ve Kemal Tokcan'ın aileleri Murad Tokcan ve yakınlarına taziyelerini iletti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında çocuklarını ve torunlarını...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında çocuklarını ve torunlarını kaybeden Tokcan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında çocuklarını ve torunlarını...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında çocuklarını ve torunlarını kaybeden Tokcan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

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