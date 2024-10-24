CHP Genel Başkanı Özgür Özel TUSAŞ'taki Terör Saldırısını Değerlendirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel TUSAŞ'ta Yaralıları Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesinde gerçekleşen terör saldırısında yaralanan bireyleri Bilkent Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.

Terör Amacına Geçit Vermeyeceğiz

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Özel, yaralıların durumuna ilişkin hastane başhekiminden bilgi alarak, yaşanan olayın büyük bir faciadan, kolluk kuvvetlerinin müdahalesi sayesinde kurtuldumunu belirtti. Şehitlere Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Özel, terör saldırısının Türkiye'ye yönelik bir korkutma ve yön verme çabası olduğunu ifade etti ve sözlerine şöyle devam etti: “Biz korkarsak, sinersek, tutumlarımızı değiştirmeye kalkarsak terör amacına ulaşmış olur.”

Cenaze Törenlerine Katılacaklar

Ek olarak, terör saldırısında hayatını kaybeden taksi şoförü Murat Arslan'ın cenaze törenine katıldıklarını hatırlatan Özel, diğer şehitlerin cenaze törenlerine de iştirak edeceklerini belirtti. Ailelerin metaneti ve dayanıklılığının, topluma örnek olması gerektiğini vurguladı.

Sağlık Çalışanlarına Teşekkür

Özel, tüm yaralılara şifa dileyerek, sağlık personelinin üstün gayretlerine teşekkür etti. Sağlık emekçilerine duyulan güvenin sarsılmasına yönelik eleştirilere de dikkat çekti ve “Türkiye’nin yüksek ahlaki değerleri olan bir sağlık ordusu var. Onlara güveniyoruz.” dedi.

Siyasi Tartışmalara Temkinli Yaklaşımlar

Gazetecilerin, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın Abdullah Öcalan’ı cezaevinde ziyaret etmesiyle ilgili sorusunu yanıtlayan Özel, “Bu konuyu daha sonra ele alacağız, ancak yanımızda devlet memurları varken bunun üzerine konuşmak doğru olmaz.” ifadelerini kullandı.