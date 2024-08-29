CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tutuklu Genci Ziyaret Etti ve Açıklamalarda Bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Ziyareti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sokak röportajındaki ifadeleri yüzünden tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu'nu Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde ziyaret etti.

Hukuksuzluk Vurgusu

Özel, Kayserilioğlu'nun tutuklanmasını hukuksuz bir durum olarak nitelendirerek, onun özgürlük mücadelesine destek vereceğini belirtti. "İçeride geçirdiği her dakika hukuksuzluk. 3 Eylül'de duruşmasında serbest kalacağını umuyoruz," dedi.

Ortak Mücadele ve Davet

Özel, Kayserilioğlu'nun düşüncelerini ifade etme hakkına sahip olduğunu söylerken, 9 Eylül'de gerçekleşecek olan CHP'nin 101. kuruluş yıl dönümü etkinliğine Kayserilioğlu'nu davet etti. Daha sonra, Dilara Çiçek ile de görüşerek, onu da aynı etkinliğe davet ettiğini duyurdu.

Kılıçdaroğlu'na Yönelik Dava

Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında hazırlanan 3,5 yıl hapis cezası talebine dikkat çekerek, bunun siyasi bir oyun olduğunu ifade etti. "Kılıçdaroğlu hakkında hazırlanan iddianame, MHP'nin kendi tükenmişliğini örtmek amacıyla oluşturulmuş bir kurgudur," şeklinde konuştu.

Özel, "CHP'nin geçmişteki genel başkanlarını sindiremezsiniz. Hodri meydan!" diyerek, partisine yönelik saldırılara karşı duruşunu belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de sokak röportajında kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu'nu Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde ziyaret etti. Özel ziyaretinin ardından kampüs önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de sokak röportajında kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu'nu Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde ziyaret etti. Özel ziyaretinin ardından kampüs önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de sokak röportajında kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu'nu Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde ziyaret etti. Özel ziyaretinin ardından kampüs önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de sokak röportajında kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu'nu Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde ziyaret etti. Özel ziyaretinin ardından kampüs önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.