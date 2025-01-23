CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ümit Dikbayır'ın Dokunulmazlık Dosyaları TBMM'ye Sevk Edildi

TBMM'ye Yeni Dokunulmazlık Dosyaları Sevk Edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) önemli bir gelişme yaşandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’a ait dokunulmazlık dosyaları, TBMM Başkanlığına sunuldu. Bu dosyalar, yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebini içeren Cumhurbaşkanlığı tezkereleri ile birlikte Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayımlandı.

Karma Komisyon'a Havale Edildi

İlgili dokunulmazlık dosyaları, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon'a havale edildi. Bu süreç, kamuoyu tarafından merakla takip ediliyor.