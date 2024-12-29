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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Veli Ağbaba'nın Babasının Cenaze Törenine Katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın babası Hüseyin Ağbaba'nın cenaze törenine katıldı.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 13:48
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 13:59
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Veli Ağbaba'nın Babasının Cenaze Törenine Katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın babası Hüseyin Ağbaba'nın cenaze törenine katıldı. 88 yaşında hayatını kaybeden Hüseyin Ağbaba, rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede önceki gün gözlerini yumdu.

Cenaze, Malatya Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen bir tören ile anıldı. İl Müftüsü Ramazan Dolu tarafından öğle vakti cenaze namazı kılındı. Ardından Ağbaba’nın cenazesi, aile kabristanlığına defnedildi.

Törene, Veli Ağbaba ve ailesinin yanı sıra, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Malatya Valisi Seddar Yavuz, CHP Genel Başkan yardımcıları Suat Özçağdaş, Yalçın Karatepe, Burhanettin Bulut, Ulaş Karasu ve Ensar Aytekin, CHP grup başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, milletvekilleri, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 3), CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın (sağ 4) babası...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 3), CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın (sağ 4) babası Hüseyin Ağbaba'nın cenaze törenine katıldı. Törende Malatya Valisi Seddar Yavuz (sağ 5) ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er (sağ 6) de yer aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 3), CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın (sağ 4) babası...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 3), CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın (sağ 4) babası Hüseyin Ağbaba'nın cenaze törenine katıldı. Törende Malatya Valisi Seddar Yavuz (sağ 5) ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er (sağ 6) de yer aldı.

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