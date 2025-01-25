CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yangın Olayı İçin Meclis Araştırma Komisyonu Kurulmasını Talep Etti

Özgür Özel Yangınla İlgili Sert Çıkış Yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangına ilişkin sert açıklamalarda bulundu. İzmir İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, "Böyle bir facianın mazereti olamaz. Burada sorumlular bulunup en ağır şekilde cezalandırılmalı. Bunun tekrar etmemesi için ne gerekiyorsa yapılmalı," dedi.

Mecliste Araştırma Komisyonu Teklifi

Özel, yangının ardından yarıda kalan programları nedeniyle Bolu'ya giderek bakanlardan bilgi aldığını vurguladı. Önümüzdeki hafta Mecliste bir araştırma komisyonu kurulmasını teklif edeceklerini belirten Özel, "Mevzuatta ne eksik var, yetkilerde ne eksiklikler var? Bir yerlerde bir şeyin aksadığı kesin. O yüzden bir daha bu acının yaşanmaması için bütün yetki paylaşımları üzerinde Meclis'in çalışması lazım," ifadelerini kullandı.

Adalet ve Cezalandırma Vurgusu

Yangınla ilgili bilirkişi heyetinin çalışmalarını yakından takip ettiklerini de ifade eden Özel, adaletin sağlanmasını ve suçluların cezalandırılmasını istediklerini belirtti. "Adalete müdahale olduğunda, bu müdahalenin karşısında dururuz," dedi.

Gözaltı Sürecine Dikkat Çekti

Özel, menajer Ayşe Barım'ın gözaltı sürecine de dikkat çekerek, Gezi Parkı protestoları üzerinden yapılan gözaltıların siyasi bir niyet taşıdığını iddia etti. O dönem katılan kişilerin sorguya çağrıldığını hatırlatan Özel, bugüne dair soruların sorgulanmadığını vurguladı. Bu bağlamda, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır başkanlığında 5 kişilik bir hukukçu milletvekili heyeti oluşturduklarını ifade etti ve süreci dikkatle takip edeceklerini belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İzmir İl Başkanlığında açıklamada bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İzmir İl Başkanlığında açıklamada bulundu.