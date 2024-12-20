CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yarbay Ali Tatar'ı Andı: 'Emaneti Emanetimizdir'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, FETÖ’nün kumpasları arasında yer alan amirallere suikast iddiaları sebebiyle 2009 yılında intihar eden Yarbay Ali Tatar'ı anma etkinliğine katıldı. Etkinlik, Ataşehir Belediyesinin düzenlediği programda İnal Adımoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Etkinliğin başlangıcı, "Masumiyet" konulu serginin açılışı ve Tatar’ın hayatını anlatan belgeselin gösterimiyle oldu. Özel’in yanı sıra Tatar'ın eşi Nilüfer Tatar, ağabeyi Ahmet Tatar, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Tatar'ın silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaş etkinlikte yer aldı.

Etkinlikte konuşan Özel, belgeselle Ali Tatar'ın farklı yönlerini keşfettiklerini belirtti. Tatar’ın, ailenin parçası olarak görüldüğünü ve yaşadığı haksızlıkların derin acınıza yol açtığına dikkat çekti.

Özel, “İlk tutuklulukla ikinci tutukluluk arasında geçen ve ikinci gerçekleşmeden hayatına son veren kısacık ama ağır bir kesit izledik. Yazdığı mektupta, şunu belirtmek isterim ki, mektubundaki emaneti emanetimizdir. Ailesini ailemiz, davasını davamız biliyoruz” dedi.

Özel, “Benim bir kızım var. Ali Tatar’ın da bir kızı var. Onu da kızım biliyorum. Gün gelip hesap sorulup, hep birlikte 'Ali Tatar’ın öcü alınmıştır. Adalet yerine gelmiştir' diyene kadar mücadeleye devam etmeliyiz. Ant olsun” ifadelerini kullandı.

Program, “Masumiyet” isimli dans koreografi gösterisi ve müzik dinletisiyle sona erdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, FETÖ'nün kumpaslarından olan "amirallere suikast" iddialarına ilişkin soruşturmada hakkında çıkarılan ikinci yakalama kararı sonrası 2009'da intihar eden Yarbay Ali Tatar'ı anma etkinliğine katılarak konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, FETÖ'nün kumpaslarından olan "amirallere suikast" iddialarına ilişkin soruşturmada hakkında çıkarılan ikinci yakalama kararı sonrası 2009'da intihar eden Yarbay Ali Tatar'ı anma etkinliğine katılarak konuşma yaptı.