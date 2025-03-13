CHP Genel Başkanı Özgür Özel Yenimahalle'de iftar programında önemli açıklamalar yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Yenimahalle'de İftar Programına Katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yenimahalle Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında önemli mesajlar verdi. Ramazanın manevi atmosferinde, siyasetin ve toplumun güncel meselelerine değinen Özel, "Milletin dayanacak gücü kalmadı, bıçak kemikte. O yüzden ne kadar erken gelirse sandık, milletin yüzü o kadar erken gülecek." dedi.

Sandık Çağrısı

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Bir cesaret göstereceksen, Türkiye'de göstereceksen, geçeceksin karşımıza, sandığı getireceksin cesareti öyle göstereceksin." ifadelerini kullandı. Ayrıca, Türkiye'nin önemli gündem maddelerinden biri olan Filistin davasına da dikkat çekerek, Türkiye'nin her zaman Filistin'in yanında olduğunu vurguladı.

Filistin ve Suriye Konuşmaları

Özel, “Şimdi Amerika seçimlerini Trump kazandı, her gün dünya siyasetinin gündemine bir bomba bırakıyor. Orası Filistin, orası kutsal topraklar. Bunu tanımayanlar, sadece kendi emellerini güdenlerdir.” şeklindeki düşüncelerini dile getirdi. Ayrıca, Suriye'deki olaylara da değinerek Türkiye'nin bu konudaki sessizliğinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Emeklilerin Bayram İkramiyeleri

Özel, emeklilerin beklediği bayram ikramiyelerini gündeme getirerek, Türkiye’nin sosyal yardım konusundaki durumunun eleştirisini yaptı. "2015'te Cumhuriyet Halk Partisi önerdi... Şimdi emekli bayram ikramiyesini 4 bin lira yaptılar; ancak bu miktar asgari ücretin sadece %18'ine denk geliyor." ifadelerini kullandı.

Memleketin Gerçek Sorunları

Özel, Ramazan'ın adalet ayı olduğunu vurgulayarak, "Ülkeyi yönetenler, halkın açlık ve yoksulluk sorunlarının farkında değiller." dedi. Seçim sürecine dair beklentilerini dile getiren Özel, toplumun gerçek sorunlarının konuşulmasının önemini belirtti ve "Sandık istiyoruz." diyerek, sıkıntıların çözümü için ülkenin gündemini belli sorunlarla meşgul etmeleri gerektiğini ifade etti.