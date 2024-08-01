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CHP Genel Başkanı Özgür Özel Yerel Seçimler ve Belediyecilik Üzerine Konuştu

Özgür Özel, CHP'nin belediyecilikteki başarısını vurguladı ve tüm belediyelerin dayanışma içerisinde olması gerektiğini söyledi.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 14:35
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 14:35
CHP Genel Başkanı Özgür Özel Yerel Seçimler ve Belediyecilik Üzerine Konuştu

Özgür Özel, CHP'nin Belediyecilik Başarısını Vurguladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Burdur'da düzenlenen İl Belediye Başkanları Toplantısı'nda dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Özel, dünya genelinde yönettikleri nüfus açısından en yoğun sosyal demokrat belediyecilik hizmeti sunan parti haline geldiklerini belirtti.

2023 Seçimleri ve Yerel Yönetim Başarısı

Özel, parti olarak 47 yıl aradan sonra Türkiye'nin birinci partisi haline geldiklerini ifade ederek, başarılarının temelinde 2019 yılındaki İstanbul, Ankara, Adana, Mersin ve Antalya büyükşehir belediyelerindeki kazançların yattığını söyledi. “Bu başarıyı elde ederken, belediyeleri kaybettirmek isteyenlere karşı büyük bir direnç gösterdik ve şehirlerimizi daha da ileri taşıdık.” dedi.

Belediyelerin SGK Borçları Üzerine Eleştiriler

Toplantıda SGK borçlarına da değinen Özel, “SGK'nın belediyeye haciz yolladığı durum hiç görülmedi.” diyerek hükümetin bu konudaki sorumluluğunu vurguladı. Belediyelerin en büyük sorunlarının kaynak eksikliği olduğuna dikkat çeken Özel, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'nın örneğini vererek, nüfus yoğunluğuna rağmen sağlanan kaynak desteğinin yetersiz olduğunu ifade etti.

Dayanışmanın Önemi

Belediye hizmetlerinin aksamaması adına büyük bir dayanışma içerisinde olunması gerektiğini belirten Özel, “Birbirimizin yardımına koşacağız. Sadece belediyecilik sorunu değil; bu bir dayanışma meselesi.” dedi. Özel, bu yaklaşımın Türkiye'nin geleceği için hayati olduğunu vurgulayarak, CHP'nin Cumhuriyet'in ikinci yüzyılındaki hedeflerine ulaşmak adına büyük bir sorumluluk taşıdığını dile getirdi.

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