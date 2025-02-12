CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yurttaş Birlikteliği Heyetini Ağırladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yurttaş Birlikteliği heyetini kabul etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Yurttaş Birlikteliği heyetini CHP Genel Merkezi'nde ağırladı. Partinin basın biriminden yapılan açıklamada, Özel'in, demokratik kitle örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan Avukat Şenal Sarıhan başkanlığındaki heyetle bir araya geldiği bildirildi.

Bu görüşmenin, partinin halkla olan ilişkilerini ve toplumun farklı kesimleriyle olan diyaloğunu güçlendirme amacı taşıdığı ifade edildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yurttaş Birlikteliği heyetini kabul etti. Özel, CHP Genel Merkezi'nde demokratik kitle örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan Avukat Şenal Sarıhan başkanlığındaki Yurttaş Birlikteliği heyeti ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yurttaş Birlikteliği heyetini kabul etti. Özel, CHP Genel Merkezi'nde demokratik kitle örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan Avukat Şenal Sarıhan başkanlığındaki Yurttaş Birlikteliği heyeti ile bir araya geldi.