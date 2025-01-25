CHP: Gezi Parkı Soruşturması İçin Heyet Görevlendirildi

CHP, Gezi Parkı Soruşturması İçin Heyet Oluşturdu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, menajer Ayşe Barım'ın gözaltına alınmasının ve bazı sanatçıların ifadeye çağrılmasının ardından İstanbul'daki Gezi Parkı soruşturmasıyla ilgili bir heyet görevlendirdi.

CHP tarafından yapılan açıklamaya göre, heyetin başkanlığını Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır üstlenirken, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Muğla Milletvekili Gizem Özcan ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da bu heyette yer alıyor.

Görevlendirilen heyet, Gezi Parkı soruşturmalarının süreçlerini takip ederek, ifadeye çağrılan sanatçılara hukuki destek sağlamak amacıyla yanlarında bulunacak.