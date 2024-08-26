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CHP Grup Başkanvekili Başarır, Büyük Taarruz'un 102. Yılı Etkinliklerine Katıldı

Ali Mahir Başarır, şehitler ve gaziler önünde saygı duruşunda bulunarak umudu tazeledi.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 01:36
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 02:48
CHP Grup Başkanvekili Başarır, Büyük Taarruz'un 102. Yılı Etkinliklerine Katıldı

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Zafer Bayramı Etkinliklerine Katıldı

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeydi.

Saygı Duruşu ve Umut Mesajı

Başarır, parti binasının önünde yaptığı konuşmada, 102 yıl önce başlatılan kurtuluş mücadelesinin simgesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitler ile gaziler önünde saygı duruşunda bulunarak, “Afyonkarahisar’da umudun yeşerdiği yerden yürüyüşe başlayacağız. Güzel günler yakın, her şey çok güzel olacak.” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanlarına Teşekkür

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da etkinliğe katılarak, kendilerini Afyonkarahisar'a davet eden Burcu Köksal'a teşekkür etti.

Etkinlikler Devam Etti

Konuşmaların ardından Başarır ve katılımcılar, Atatürk Evi’ne yürüyerek buradaki yetkililerden bilgi aldılar. Daha sonra Çakırözü köyüne geçen Başarır ve ekibi, Kocatepe'ye kadar devam eden yürüyüşe katıldılar.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümü etkinlileri kapsamında...

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümü etkinlileri kapsamında Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki etkinliklere katıldı. Başarır, burada bir konuşma yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümü etkinlileri kapsamında...

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümü etkinlileri kapsamında Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki etkinliklere katıldı. Başarır, burada bir konuşma yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümü etkinlileri kapsamında...

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümü etkinlileri kapsamında Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki etkinliklere katıldı. Başarır, burada bir konuşma yaptı.

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