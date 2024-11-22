CHP Grup Başkanvekili Günaydın'dan Kılıçdaroğlu'na Destek Mesajı

CHP'den Kılıçdaroğlu'na Tam Destek

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destekle dikkat çekti. Günaydın, "Bizim Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da dahil olmak üzere hiçbir Genel Başkanımızı yalnız bırakmayacağımızı kamuoyu açıkça bilsin" ifadesini kullandı.

Yargı Süreci ve Açıklamalar

Kılıçdaroğlu, Mersin'de yargılandığı davada talimatla ifade vermek üzere Ankara Adliyesi'nde bulundu. Gökhan Günaydın, burada yaptığı açıklamalarda Kılıçdaroğlu'na yönelik açılan davanın; 2014'te ve 2016'da yaptığı miting konuşmaları, ile TBMM Grup toplantısında yaptığı konuşmalar üzerine yaklaşık 10 yıl sonra gündeme geldiğini belirtti.

Mersin 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki görülmekte olan davada Kılıçdaroğlu'nun ifadesinin alınması için Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'ne talimat yazıldığını kaydeden Günaydın, "Kılıçdaroğlu burada bir saat boyunca bir konuşma yaptı. SEGBİS ile e-kayıt alındı. İfadenin tamamlanmasının ardından Kılıçdaroğlu'nun avukatı tarafından toplanan deliller mahkemeye sunuldu. Talimat mahkemesi, hem bu ifadeyi hem de bu delilleri ana mahkemeye gönderecek ve dava Mersin'de görülecek" diye konuştu.

İmamoğlu’nun Mesajı Hakkında

Günaydın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na bir mesaj gelip gelmediği sorusuna yanıt vererek, "Bizim Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da dahil olmak üzere hiçbir genel başkanımızı yalnız bırakmayacağımızı kamuoyu açıkça bilsin" dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.