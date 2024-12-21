CHP Grup Başkanvekili Günaydın, İzmit'te Oyuncak Müzesi Açılışına Katıldı

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Oyuncak Müzesi Açılışında

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İzmit'te yer alan Oyuncak Müzesi açılışına katıldı. Açılışta yaptığı konuşmada, müzenin hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Demokrasinin Önemi Vurgulandı

Günaydın, konuşmasında belediye başkanlarının ve meclis üyelerinin seçimle iş başına geldiğini belirterek, "Bakarsınız Cumhuriyet Halk Partisinden bir belediye AKP'ye geçer. AKP'den bakarsınız MHP'ye geçer. MHP'den DEVA'ya geçer. Bunların hepsi demokrasi açısından olağan işlemler. Tüm belediyeler iyi olsun ki halka hizmet etsinler." ifadelerini kullandı.

Birlik ve Beraberlik Mesajı

Günaydın, konuşmasında ayrıca, "Biz bunu böyle düşünüyorken, memlekette birliğin, dirliğin, beraberliğin simgesi olması gereken Cumhurbaşkanı'nın ayrımcı bir dil kullanmasını ve Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik 'Silkeleyin' demesini demokrasi adına büyük bir talihsizlik sayıyorum ve kınıyorum." açıklamasında bulundu.

Günaydın, kötü dilde değil, hizmette yarışma çağrısında bulunarak, "Memleketi ayrıştırmaya değil, memleketi birleştirmeye gayret edelim." dedi.

Açılışta Önemli İsimler Bir Arada

Konuşmasının ardından, Günaydın ile İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, çocuklarla birlikte müzenin açılış kurdelesini kesti. Açılışa, CHP Kocaeli milletvekilleri Harun Özgür Yıldızlı ve Mühip Kanko ile CHP İl Başkanı Bülent Sarı da katıldı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İzmit Belediyesi Oyuncak Müzesi açılışına katıldı. Günaydın, açılış öncesi konuşma yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İzmit Belediyesi Oyuncak Müzesi açılışına katıldı. Günaydın, açılış öncesi konuşma yaptı.