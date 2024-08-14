CHP Grup Başkanvekili'nden Hayvan Yasası ile İlgili Anayasa Mahkemesi Başvurusu

CHP'nin Hayvan Yasası İptali İçin Başvurusunu Duyurdu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sahipsiz hayvanları kapsayan yasanın iptali için yarın Anayasa Mahkemesi'ne başvuru gerçekleştireceklerini açıkladı.

Başvuru Süreci ve Gerekçeleri

Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında yasanın hukuka ve vicdana aykırı olduğunu belirterek, Grup Başkanvekilimiz Gökhan Günaydın'ın başvuru için gerekli belgeleri yarın saat 13.30'da sunacağını ifade etti. 180 sayfalık dilekçenin barolar, hukukçular ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hazırlandığı bilgisini paylaştı.

Başarır, "Umarım Anayasa Mahkemesi, bu yasayı iptal eder. Ülkenin büyük çoğunluğu bunu bekliyor," şeklinde konuştu.

İktidarın Ekonomi Üzerindeki Etkileri

AK Parti'nin 23. yıl dönümünün kutlandığını hatırlatan Başarır, iktidarın Türkiye'yi borç batağına soktuğunu ve enflasyon oranlarının 2002'deki %29'dan günümüzde %61'e çıktığını ifade etti. Gerçek enflasyonun ise %100 olduğunu öne sürdü.

Başarır ayrıca, tarımda yaşanan sorunlara ve çevre katliamlarına dikkat çekerek, "Bu ülkenin doğası talan edildi. Kurtuluş yolu seçimdir" dedi.

Adaylık Tartışmaları ve Gelecek Seçimler

Meclis'in olağanüstü toplanacağını hatırlatan Başarır, Can Atalay hakkında verilen kararın uygulanmasını ve milletin iradesine saygı gösterilmesini talep etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili sözleri üzerine ise, partinin önceliğinin kazanmak olduğunu ve uygun zaman geldiğinde adayların değerlendirileceğini belirtti.