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CHP, Hayvan Koruma Yasası'na Karşı Anayasa Mahkemesi'ne Başvurdu

CHP, sahipsiz hayvanlarla ilgili yeni yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu ve toplumun tepkisini dile getirdi.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 15:52
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 15:52
CHP, Hayvan Koruma Yasası'na Karşı Anayasa Mahkemesi'ne Başvurdu

CHP, Sahipsiz Hayvan Yasası İçin Anayasa Mahkemesi'ne Başvurdu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) sahipsiz hayvanlara dair yürürlüğe giren 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması amacıyla Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Başvuru Süreci ve Açıklamalar

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, beraberindeki CHP'li milletvekilleriyle birlikte Anayasa Mahkemesi önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Günaydın, 2 Ağustos 2024'te yürürlüğe giren yasanın iptali için gerekli dilekçeleri AYM'ye teslim ettiklerini belirtti:

"Bir yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasından itibaren 60 gün içinde Anayasa Mahkemesi'ne itiraz edilebilmektedir. Ancak, ortaya çıkan hayvan katliamları ve bu duruma karşı duyarsız kalmamak adına harekete geçmek zorundaydık."

Dilekçe İçeriği ve İptal Talebi

Günaydın, 17 maddeden oluşan yasanın 16'sının iptali için başvurduklarını ve bu maddelerin hayvan haklarına, kamu yararına, yaşam ve çevre hakkına aykırı olduğunu savundu. Günaydın, Anayasa Mahkemesi'nin konuyu ivedilikle ele almasını beklediklerini ifade etti.

Hayvanseverlerin Destek Eylemi

Anayasa Mahkemesi önünde toplanan bir grup hayvansever, üzerlerinde kırmızı boyalı kıyafetlerle "Sessiz kalma" ve "Bir can için ses ol" yazılı pankartlar taşıdı. Eylem sırasında bir hayvansever, CHP’li belediyelerin sahipsiz köpeklerle ilgili tutumunu sorguladığında, Gökhan Günaydın:

"Bizim hayvanları aşılama ve kısırlaştırma sorumluluğumuz var. CHP’li belediyeler, sahipsiz hayvanları toplayıp kısırlaştırıyor, aşılıyor ve tekrar özgürlüklerine bırakıyorlar."

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