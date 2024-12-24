CHP Heyeti, Balıkesir'deki Fabrika Patlamasında Yaralananları Ziyaret Etti
CHP'nin Balıkesir'in Karesi ilçesinde meydana gelen patlama olayında yaralananları görmek üzere oluşturulan heyet, hastanede incelemelerde bulundu.
Genel Başkan Özgür Özel tarafından görevlendirilen heyet, rehberliğini Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin üstlendi. Yaralıların tedavi gördüğü hastaneye gerçekleştirilen ziyarette, sağlık durumu hakkında bilgi alındı.
CHP heyeti, yaralıların tedavi sürecini takip ederken, doktorlardan sağlık durumlarıyla ilgili detaylı bilgi alarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.