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CHP Heyeti, Sahte İçki Tedavisi Görenleri Hastanede Ziyaret Etti

CHP heyeti, sahte içki nedeniyle tedavi altına alınanları hastanede ziyaret ederek durumu değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 14:40
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 14:40
CHP Heyeti, Sahte İçki Tedavisi Görenleri Hastanede Ziyaret Etti

CHP Heyeti, Etlik Şehir Hastanesi'nde Acil Tedavi Görenleri Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görevlendirdiği parti heyeti, sahte içki nedeniyle tedavi altında bulunan vatandaşları Etlik Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. Ziyarete, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gamze Taşcıer, Zeliha Aksaz Şahbaz, Gülşah Deniz Atalar ve Ankara Milletvekili Aylin Yaman katıldı.

Hastaların Durumu Değerlendirildi

Heyet, hastaların tedavi süreci hakkında başhekimlikten bilgi aldıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Taşcıer, “Hayatın pahalı, ölümün bedava olduğu” günlerden geçtiklerini belirterek, son üç haftada 103 yurttaşın hayatını kaybetmesinin bir ihmal değil, “cinayetler zinciri” olarak nitelendirilebileceğini ifade etti. Taşcıer, bu durumu siyasi iktidarın kötü ekonomi yönetimi ve vergilendirme politikalarıyla ilişkilendirerek, konunun ciddiyetine dikkat çekti.

Güvenlik ve Sağlık Sorunu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Şahbaz, bu durumun Türkiye için büyük bir can güvenliği ve halk sağlığı sorunu haline geldiğini vurguladı. Kaçak alkol üretimiyle ilgili denetimlerin artırılması gerektiğini belirten Şahbaz, “Konunun takipçisi olacağız. Resmi makamlarla görüşerek bilgi alacağız ve gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.

Sahte Alkol Ticaretine Karşı Mücadele

CHP Genel Başkan Yardımcısı Atalar, sahte alkol ticaretiyle kararlılıkla mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı. Yarın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan soruşturma detaylarını öğrenip kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade etti. Ayrıca, CHP Ankara Milletvekilli Yaman, TBMM çatısı altında bir araştırma komisyonu kurulması talebinde bulunacaklarını ve konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

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