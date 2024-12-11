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CHP Heyetinden MHP'ye Verimli Ziyaret

CHP ve MHP arasında diyalog ve uzlaşma vurgusu yapıldı. MHP Grup Başkanvekili Akçay, sorunların çözümü için anayasa değişikliği gerekliliğine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 15:43
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 15:53
CHP Heyetinden MHP'ye Verimli Ziyaret

CHP Heyetinden MHP'ye Ziyaret

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Meryem Gül Çiftçi Binici, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ı ziyaret etti. Meclis'te basına kapalı olarak gerçekleşen ve bir saat süren bu görüşme sonrasında MHP Grup Başkanvekili Akçay, toplantının oldukça verimli geçtiğini belirtti.

Diyalog ve Uzlaşma Vurgusu

Açıklamalarda bulunan Akçay, “MHP olarak ülkemizin bütün meselelerinin diyalog, uzlaşma ve sağduyu içinde çözülmesi gerektiğini ifade ettik. Gayretlerimizin bu yönde olduğunu ve olacağını belirttik.” dedi.

Ayrıca, CHP'nin kayyumlarla ilgili önerdiği kanun teklifini hatırlatan Akçay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçmişte yaptığı açıklamalara atıfta bulunarak, “Bu meselelerin öncelikle bir anayasa değişikliği çerçevesinde ele alınması gerektiğine inanıyoruz.” şeklinde konuştu.

Belediye Yönetimi Üzerine Anlaşma

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, 10 partinin uzlaşısıyla belediyelere görevlendirme yapılmasına dair bir kanun teklifinin verildiğini aktardı. Kanun teklifinde iki temel mesele üzerinde durduklarını belirten Başarır, “Bir belediye başkanının görevden alınabilmesi için kesin hükmün olması gerektiğini vurguladık.” dedi. Başarır, “Kesin hüküm mevcut olduğunda, görevden alınan belediye başkanının yerine halkın seçtiği Meclis içerisinden yeni bir belediye başkanının seçilmesi, daha demokratik ve adil olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Son olarak, Başarır, MHP heyetinin görüşlerini kendi kurullarında değerlendireceklerini belirttiklerini ifade etti ve “Destek verirlerse mutlu oluruz çünkü bu Türkiye'yi, demokrasiyi ilgilendiren bir mesele.” diyerek umudunu dile getirdi.

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