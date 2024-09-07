CHP İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı'nda Ekrem İmamoğlu Konuştu

Ekrem İmamoğlu'ndan Önemli Açıklamalar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından düzenlenen "İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı"nda beyanatta bulundu. İmamoğlu, "Siyasette rekabetin denklemi mahkemelerde kurulmaz, kurulamaz." diyerek, siyasi iletişimin gerekliliğine dikkat çekti.

Demokrasi ve Gelecek Vurgusu

Kurduğu cümlelerin arka planında, partinin daha demokratik ve katılımcı bir yapıya sahip olduğu mesajını veren İmamoğlu, "Bugün, iktidar olmaya her zamankinden daha yakınız." diyerek umut dolu bir tablo çizdi.

CHP'nin, Türkiye'nin en öncü ve demokratik partisi olduğunu ifade eden İmamoğlu, "Türkiye'yi çok iyi tanıyoruz ve vatandaşlarımızın sorunlarına hâkimiz." dedi. Bu kapsamda, kurultayın daha demokratik bir anlayışla gerçekleştiğini ve partinin iktidar yolunda önemli bir adım attığını belirtti.

Geleceğe Yönelik Sorumluluklar

İmamoğlu, yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmayıp uluslararası planda da sorumlulukları olduğunu vurguladı. "Mazlumlara ilham kaynağı olmalıyız." ifadelerini kullandı ve CHP'nin hedefinin iktidar olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Mahkemelerin Rolü

Mahkeme ve yargıyla ilgili eleştirilerde bulunan İmamoğlu, "Yargısal tacizden sonuç alınamayacağını" belirtti. Siyasi mücadelenin, millet tarafından şekilleneceğini dile getirerek, "İktidarın uyguladığı yanlış politikalara karşı duracağız." şeklinde konuştu.

Sonuç ve Gelecek Vizyonu

Son olarak, Türkiye’nin geleceğinde eşit, özgür ve onurlu bir toplum için CHP’li herkesin ne yapması gerektiğini sorgulaması gerektiğini vurguladı. "Her birey bu soruyu gerekli sıklıkta kendine sormalı." diyerek, dönüşümün önemine dikkat çekti. İmamoğlu, Türkiye’nin muasır medeniyetler seviyesine yaklaşması için gereken adımların atılması gerektiğini söyledi.