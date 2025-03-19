CHP, İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasına Düzenlediği Eylem ile Tepki Gösterdi

CHP, İBB Başkanı İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki eylemi düzenledi, 23 Mart'ta ön seçim çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 15:15
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 15:22
CHP, İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasına Düzenlediği Eylem ile Tepki Gösterdi

CHP Genel Merkezi'nde Tepki Eylemi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınmasına karşı düzenlenen eylemde konuştu.

Hukuksuzluğa 'Dur' Diyelim

Yücel, 23 Mart'ta ön seçim sandıklarında buluşma çağrısında bulunarak, "İrademizle, örgütlü gücümüzle bu hukuksuzluğa 'dur' diyelim," dedi. Eylemde, İBB'ye yönelik iki ayrı soruşturma çerçevesinde İmamoğlu ile birlikte Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın gözaltına alınmasına dikkat çekildi.

Parti Üyelerinden Yoğun Katılım

Eyleme; genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları, partililer, farklı siyasi partilerin mensupları, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.

Deniz Yücel'in Açıklamaları

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, yaptığı konuşmada siyasetin iktidarın belirlediği sınırlarda yapılmadığını belirterek, "Asıl güç millettir ve sonunda millet mutlaka kazanacak. CHP olarak gücümüzü milletimizden ve Cumhuriyet'imizden alıyoruz. Kararlıyız, boyun eğmiyoruz, milletin iktidarının müjdesini veriyoruz," ifadelerini kullandı.

Yücel, milleti rehin almaya çalışanlara seslenerek, "Sandıktan kaçmayın, mertçe mücadele edin" dedi ve tüm Cumhuriyet sevdalılarını eyleme katılmaya davet etti.

Gözaltına Alınan İsimlere Destek

CHP Genel Merkezi'nde Imamoğlu lehine slogan atan partililer, bazı medya kuruluşlarının muhabirlerine tehditlerde bulundu. Ayrıca, CHP Sözcüsü Yücel'in açıklamalarıyla eş zamanlı olarak, partinin 81 il başkanlığında da basın açıklamaları yapıldı.

İBB'ye yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında İBB...

İBB'ye yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın gözaltına alınmasına tepki göstermek için CHP Genel Merkezi önünde eylem düzenlendi. Eyleme, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları, partililer, farklı siyasi partilerin mensupları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

İBB'ye yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında İBB...

İBB'ye yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın gözaltına alınmasına tepki göstermek için CHP Genel Merkezi önünde eylem düzenlendi. Eyleme, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları, partililer, farklı siyasi partilerin mensupları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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