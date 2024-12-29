CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, Belgrad Ormanı'nın İBB'ye Devredilmesini Talep Etti

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten Belgrad Ormanı Açıklaması

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Belgrad Ormanı'nın İstanbul'a ait olduğunu belirterek, "Belgrad Ormanı İstanbullularındır, bu ormanlar İstanbul'a nefes veren binlerce yıllık bir mirastır." dedi. Bu mirası koruyacaklarını söyleyen Çelik, ormanın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yeniden devredilmesi gerektiğini ifade etti.

Belgrad Ormanı: İstanbul'un Nefesi

Çelik, Sarıyer'de bulunan Belgrad Ormanı'nda, partililer ve sivil toplum kuruluşlarından katılımcılarla bir araya gelerek Bahçeköy'den Neşet Suyu Tabiat Parkı'na yürüdü. Burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Belgrad Ormanı'nın İstanbul'un ekosistemi, su kaynakları ve biyolojik çeşitliliği için hayati bir öneme sahip olduğunu ifade etti.

İBB'nin ormanlık alanı milli parklar statüsüne almak istediğini kaydeden Çelik, halkın iradesinin ve yerel yönetimlerin söz hakkının hiçe sayıldığını öne sürdü. İfade ettiği gibi, "Belgrad Ormanı'nın muhafaza ormanı statüsünden milli parklar statüsüne geçirilme çabasından dolayı endişeliyiz. İstanbul'un son kalan yeşil alanlarından Belgrad Ormanı'nın korunacağının garantisini bize kim verebilir?"

İBB'ye Yeniden Devredilmeli

Çelik, İstanbul'un akciğeri konumundaki Belgrad Ormanı'nın İBB'ye yeniden devredilmesi gerektiğini vurguladı ve bu sürecin takipçisi olacaklarını belirtti. "Belgrad Ormanı İstanbullularındır, bu mirası koruyacağız, bu mirasa hiç kimsenin dokunmasına izin vermeyeceğiz." diyerek toplumsal duyarlılığa dikkat çekti.

Hatırlatmak gerekirse, Belgrad Ormanı'nda İBB birimlerinin işletme süresi 23 Aralık'ta sona ermiş ve Tarım ve Orman Bakanlığı, ormandaki Bentler, Neşetsuyu, Kömürcü Bendi tabiat parkları ile Bahçeköy ve Kurtkemeri giriş kapılarının İBB yerine Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından işletileceğini açıklamıştı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik (sağ 2), Sarıyer'de bulunan Belgrad Ormanı'nda, partililer ve sivil toplum kuruluşlarından katılımcılarla bir araya gelerek, Bahçeköy'den Neşet Suyu Tabiat Parkı'na yürüdü.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik (sağ 2), Sarıyer'de bulunan Belgrad Ormanı'nda, partililer ve sivil toplum kuruluşlarından katılımcılarla bir araya gelerek, Bahçeköy'den Neşet Suyu Tabiat Parkı'na yürüdü.