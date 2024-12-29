DOLAR
35,14 0%
EURO
36,59 0%
ALTIN
2.956,43 0%
BITCOIN
3.336.871,62 0,06%

CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, Belgrad Ormanı'nın İBB'ye Devredilmesini Talep Etti

Çelik, Belgrad Ormanı'nın korunması gerektiğini vurguladı ve İBB'ye devredilmesini istedi.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 14:21
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 14:41
CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, Belgrad Ormanı'nın İBB'ye Devredilmesini Talep Etti

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten Belgrad Ormanı Açıklaması

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Belgrad Ormanı'nın İstanbul'a ait olduğunu belirterek, "Belgrad Ormanı İstanbullularındır, bu ormanlar İstanbul'a nefes veren binlerce yıllık bir mirastır." dedi. Bu mirası koruyacaklarını söyleyen Çelik, ormanın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yeniden devredilmesi gerektiğini ifade etti.

Belgrad Ormanı: İstanbul'un Nefesi

Çelik, Sarıyer'de bulunan Belgrad Ormanı'nda, partililer ve sivil toplum kuruluşlarından katılımcılarla bir araya gelerek Bahçeköy'den Neşet Suyu Tabiat Parkı'na yürüdü. Burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Belgrad Ormanı'nın İstanbul'un ekosistemi, su kaynakları ve biyolojik çeşitliliği için hayati bir öneme sahip olduğunu ifade etti.

İBB'nin ormanlık alanı milli parklar statüsüne almak istediğini kaydeden Çelik, halkın iradesinin ve yerel yönetimlerin söz hakkının hiçe sayıldığını öne sürdü. İfade ettiği gibi, "Belgrad Ormanı'nın muhafaza ormanı statüsünden milli parklar statüsüne geçirilme çabasından dolayı endişeliyiz. İstanbul'un son kalan yeşil alanlarından Belgrad Ormanı'nın korunacağının garantisini bize kim verebilir?"

İBB'ye Yeniden Devredilmeli

Çelik, İstanbul'un akciğeri konumundaki Belgrad Ormanı'nın İBB'ye yeniden devredilmesi gerektiğini vurguladı ve bu sürecin takipçisi olacaklarını belirtti. "Belgrad Ormanı İstanbullularındır, bu mirası koruyacağız, bu mirasa hiç kimsenin dokunmasına izin vermeyeceğiz." diyerek toplumsal duyarlılığa dikkat çekti.

Hatırlatmak gerekirse, Belgrad Ormanı'nda İBB birimlerinin işletme süresi 23 Aralık'ta sona ermiş ve Tarım ve Orman Bakanlığı, ormandaki Bentler, Neşetsuyu, Kömürcü Bendi tabiat parkları ile Bahçeköy ve Kurtkemeri giriş kapılarının İBB yerine Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından işletileceğini açıklamıştı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik (sağ 2), Sarıyer'de bulunan Belgrad Ormanı'nda, partililer ve...

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik (sağ 2), Sarıyer'de bulunan Belgrad Ormanı'nda, partililer ve sivil toplum kuruluşlarından katılımcılarla bir araya gelerek, Bahçeköy'den Neşet Suyu Tabiat Parkı'na yürüdü.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik (sağ 2), Sarıyer'de bulunan Belgrad Ormanı'nda, partililer ve...

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik (sağ 2), Sarıyer'de bulunan Belgrad Ormanı'nda, partililer ve sivil toplum kuruluşlarından katılımcılarla bir araya gelerek, Bahçeköy'den Neşet Suyu Tabiat Parkı'na yürüdü.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Suriye Yeni Lideri Şara'dan Kritik Açıklamalar: PKK/YPG'ye İzin Verilmeyecek!
2
Aliyev: Rusya, Düşürülen Uçak İçin Tazminat Ödemeli
3
Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı 24 Ocak'ta Vizyona Giriyor
4
Anadolu Otoyolu'nda Bariyere Çarpan SUV Kazası Trafiği Aksattı
5
Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kore Uçak Kazasına Taziye Mesajı
6
Cenin Mülteci Kampı'ndaki Operasyonda Kadın Gazeteci Öldürüldü İddiası
7
AB, Güney Kore Uçak Kazası İçin Taziye Mesajı Yayınladı

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak