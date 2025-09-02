CHP İstanbul İl Başkanlığı seçiminde 'hile' iddiası: İddianame kabul edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 72. Asliye Ceza Mahkemesice kabul edilerek davaya dönüşürken, CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimine ilişkin soruşturma yeni bir aşamaya geçti.

Soruşturma ve dava süreci

Savcılığın açıklamasına göre, gelen ihbar üzerine yürütülen soruşturma sonucunda, 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen kongreyle ilgili olarak 10 şüpheli hakkında 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. Maddesi kapsamında "oylamaya hile karıştırılması" suçundan iddianame düzenlendi ve mahkemece kabul edildi.

Savcılıktan birleştirme talebi

Açıklamada, soruşturma kapsamında kongre ve kongrede alınan kararların iptali talebiyle İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde, Siyasi Partiler Kanunu'nun ilgili maddeleri çerçevesinde birleştirme talepli dava dosyası hazırlandığı belirtildi.

Mahkeme kararları ve ilerleyen süreç

Bugün ayrıca, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin görevden uzaklaştırılmalarına ve İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulunun atanmasına ilişkin ara kararı dosyasıyla birlikte, savcılık tarafından hazırlanan davanamenin birleştirme talebinin İstanbul 41. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından değerlendirilmek üzere gönderileceği öğrenildi.

İddianamenin içeriği

İddianamede, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek 8 Ekim 2023'teki CHP İstanbul İl Kongresi'nde şüpheli Özgür Çelik'in desteklenmesi amacıyla bazı delegelere para verdiği, bazı delegelere ise yakınlarını CHP'li belediyeler veya bu belediyelere bağlı iştiraklerde işe sokma vaadinde bulunmak suretiyle delegelerin iradelerini fesada uğrattıkları ve buna bağlı olarak seçim ile oylamaya hile karıştırdıkları iddia ediliyor.

Savcılık, şüpheliler Özgür Çelik, İnan Güney, Aydın Karaaslan, Fahrettin Çırak, Melda Tanişman Tutan, Niyazi Güneri, Rıza Akpolat, Tülay Yavuz, Uğur Gökdemir ve Veli Gümüş hakkında, 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesi uyarınca 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep etti.