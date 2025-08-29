DOLAR
41,15 -0,24%
EURO
48 0,3%
ALTIN
4.528,34 -0,46%
BITCOIN
4.503.306,39 2,22%

CHP İstanbul İl Başkanlığı Seçiminde 'Oylamaya Hile' İddiası — 10 Şüpheliye Hapis İstemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul il kongresinde oy hilesi iddiasıyla 10 şüpheli hakkında 1–3 yıl hapis talebiyle iddianame hazırladı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 15:40
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 15:40
CHP İstanbul İl Başkanlığı Seçiminde 'Oylamaya Hile' İddiası — 10 Şüpheliye Hapis İstemi

İddianame Hazırlandı: CHP İstanbul İl Kongresi Soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat dahil olmak üzere 10 şüpheli hakkında, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununın oylamaya hile karıştırılması suçunu düzenleyen 112. maddesi uyarınca 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırladı.

İhbar ve CD İncelemesi

Soruşturma, savcılığa teslim edilen bir CD ve ihbar dilekçesi üzerine başlatıldı. CD'de, 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Başkanlığı seçiminde usulsüzlük yapıldığına dair kayıtların bulunduğu belirtiliyor. İhbar dilekçesinde, bazı konuşmalarda delegelere para teklif edildiği iddiası yer aldı.

Konuşma Kayıtları ve İddia Edilen Teklifler

CD içindeki konuşma kayıtlarında, Özgür Çelik'in desteklenmesi karşılığında delegelere para verileceği konuşulmuş; oy kullanacak 2 il delegesi için 150 bin lira teklif edildiği, delegelerin bunun az olduğunu belirterek 3 kişi için 750 bin lira istedikleri aktarıldı.

Tanık İfadesi: Müslim Aytaç'ın Açıklamaları

İddianamede yer alan tanık ifadesinde, CHP İstanbul İl Delegesi Müslim Aytaç Pendik'te yaşadığını ve Pendik ilçe teşkilatına destek verdiğini belirtti. Aytaç, ilçe içinde Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki rekabetin etkili olduğunu, Pendik ilçe başkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Niyazi Güneri ile Özel'i destekleyen Erol Şahin'in aday olduklarını anlattı.

Aytaç ifadesinde ayrıca, Niyazi Güneri'nin il başkanlığı seçiminde takımından 6 kişiyi Özgür Çelik'e oy vermeye ikna ettiğini, CHP Genel Kurultayı'nda ise bu şahısların kurultay delegesi olarak yazıldığını ve sonrasında Niyazi Güneri'nin İBB'ye bağlı KİPTAŞ'tan 2 ev sahibi olduğunun öğrenildiğini beyan etti. Söz konusu evlerle ilgili olarak Güneri'nin kendi parasıyla aldığını söylediği ifade edildi.

Savcılığın Değerlendirmesi ve Ceza Talebi

İddianamede savcılık, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek 8 Ekim 2023'teki il kongresinde Özgür Çelik'in desteklenmesi adına bir kısım delegelere para verip, bazılarına ise yakınlarının CHP'li belediyeler veya bu belediyelere bağlı iştiraklerde işe yerleştirilmesi vaadinde bulunarak bazı kongre delegelerinin iradelerini fesada uğrattıklarını tespit ettiğini kaydetti.

Bu kapsamda Özgür Çelik, İnan Güney, Aydın Karaaslan, Fahrettin Çırak, Melda Tanişman Tutan, Niyazi Güneri, Rıza Akpolat, Tülay Yavuz, Uğur Gökdemir, Veli Gümüş hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Kovuşturmaya Yer Olmayan Şahıslar ve Mahkemeye Gönderilme

İddianamede ayrıca İbrahim Feyzi Ünal, Ozan Işık, Yücel Akdemir, Coşkun Tosun, Hayati Kaya, Hakan Bekar, Meriç Pekkip, Baki Aydöner, Kenan Öner, Özgen Nama, Kenan Özdemir, Özcan Polat hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği belirtildi.

Başsavcılıkça onaylanan iddianame, İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yusuf Tekin: 4,5 Milyar Ders Kitabı ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli
2
Altı Bakan İsrail'in Gazze'de Kalıcı Varlık Kararını Şiddetle Kınadı
3
2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark
4
Rüstem Minnihanov: Eğitimde Değerler Öncelikli — 4. Kazan Küresel Gençlik Zirvesi
5
Batı Trakyalı Türkler: Yunanistan'ın Azınlık Okullarında 'Çifte Standart' İddiası
6
Erzurum'da iş yeri kurşunlama: Zanlılardan biri tutuklandı
7
TDK'nin 'Uluslararası Diksiyon Yaz Okulu' Karaman'da Tamamlandı

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı