CHP İstanbul İl Başkanlığı Seçiminde 'Oylamaya Hile' İddiası — 10 Şüpheliye Hapis İstemi

İddianame Hazırlandı: CHP İstanbul İl Kongresi Soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat dahil olmak üzere 10 şüpheli hakkında, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununın oylamaya hile karıştırılması suçunu düzenleyen 112. maddesi uyarınca 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırladı.

İhbar ve CD İncelemesi

Soruşturma, savcılığa teslim edilen bir CD ve ihbar dilekçesi üzerine başlatıldı. CD'de, 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Başkanlığı seçiminde usulsüzlük yapıldığına dair kayıtların bulunduğu belirtiliyor. İhbar dilekçesinde, bazı konuşmalarda delegelere para teklif edildiği iddiası yer aldı.

Konuşma Kayıtları ve İddia Edilen Teklifler

CD içindeki konuşma kayıtlarında, Özgür Çelik'in desteklenmesi karşılığında delegelere para verileceği konuşulmuş; oy kullanacak 2 il delegesi için 150 bin lira teklif edildiği, delegelerin bunun az olduğunu belirterek 3 kişi için 750 bin lira istedikleri aktarıldı.

Tanık İfadesi: Müslim Aytaç'ın Açıklamaları

İddianamede yer alan tanık ifadesinde, CHP İstanbul İl Delegesi Müslim Aytaç Pendik'te yaşadığını ve Pendik ilçe teşkilatına destek verdiğini belirtti. Aytaç, ilçe içinde Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki rekabetin etkili olduğunu, Pendik ilçe başkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Niyazi Güneri ile Özel'i destekleyen Erol Şahin'in aday olduklarını anlattı.

Aytaç ifadesinde ayrıca, Niyazi Güneri'nin il başkanlığı seçiminde takımından 6 kişiyi Özgür Çelik'e oy vermeye ikna ettiğini, CHP Genel Kurultayı'nda ise bu şahısların kurultay delegesi olarak yazıldığını ve sonrasında Niyazi Güneri'nin İBB'ye bağlı KİPTAŞ'tan 2 ev sahibi olduğunun öğrenildiğini beyan etti. Söz konusu evlerle ilgili olarak Güneri'nin kendi parasıyla aldığını söylediği ifade edildi.

Savcılığın Değerlendirmesi ve Ceza Talebi

İddianamede savcılık, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek 8 Ekim 2023'teki il kongresinde Özgür Çelik'in desteklenmesi adına bir kısım delegelere para verip, bazılarına ise yakınlarının CHP'li belediyeler veya bu belediyelere bağlı iştiraklerde işe yerleştirilmesi vaadinde bulunarak bazı kongre delegelerinin iradelerini fesada uğrattıklarını tespit ettiğini kaydetti.

Bu kapsamda Özgür Çelik, İnan Güney, Aydın Karaaslan, Fahrettin Çırak, Melda Tanişman Tutan, Niyazi Güneri, Rıza Akpolat, Tülay Yavuz, Uğur Gökdemir, Veli Gümüş hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Kovuşturmaya Yer Olmayan Şahıslar ve Mahkemeye Gönderilme

İddianamede ayrıca İbrahim Feyzi Ünal, Ozan Işık, Yücel Akdemir, Coşkun Tosun, Hayati Kaya, Hakan Bekar, Meriç Pekkip, Baki Aydöner, Kenan Öner, Özgen Nama, Kenan Özdemir, Özcan Polat hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği belirtildi.

Başsavcılıkça onaylanan iddianame, İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.