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CHP İstanbul İl Başkanlığı Tüzük Kurultayı Çalıştayı Düzenledi

CHP İstanbul, sivil toplum kuruluşları ile tüzük kurultayı çalıştayını Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 15:14
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 15:32
CHP İstanbul İl Başkanlığı Tüzük Kurultayı Çalıştayı Düzenledi

CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan Tüzük Kurultayı Çalıştayı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı, demokrasi, insan hakları ve toplumsal cinsiyet alanlarında çaba gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek "Tüzük Kurultayı Çalıştayı" düzenledi.

Önemli Açıklamalar ve Vizyon

Etkinlik, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu açılış konuşması yaptı. İmamoğlu, siyasi partilerin demokratikleşmesinin, ülkenin demokratikleşmesi açısından kritik bir adım olduğunu vurguladı.

İmamoğlu, şu ifadelerde bulundu:

"Bu erimiş ve sıkıntı çeken siyasi partilerin var olduğu ortamda mevcut durumumuzla övünmeye veya gurur duymaya asla tahammül edemeyiz. Bu gerçeği görerek önümüze bakmalıyız. Geçtiğimiz yıl partimizin 100. yılını kutladığımız etkinlikte şunu söyledik: 'Cumhuriyet Halk Partisi değişirse Türkiye değişir.' Bu açıdan net bir şekilde belirtmek isterim ki Cumhuriyet Halk Partisi değişecek ve Türkiye de değişecek. Bu sürecin, bu yolculuğun başka bir sonucu olamaz."

Vatandaşlar ile Daha Güçlü Diyalog

İmamoğlu, muhalefetin, vatandaşlar tarafından bir seçenek olarak görülmediğini ve bunun parti içinde detaylı bir şekilde ele alınması gerektiğini belirtti. "2023 seçimlerinde de aynı sonuca ulaşmamamız gerektiği artık açıktır. Aynı şeyleri yaparak, aynı sonuçları almamız mümkün değildir," dedi.

Kalıcı politikalar geliştirmek ve yeni bir vizyon sunmak noktasında CHP'ye önemli görevler düştüğünü belirten İmamoğlu, partinin daha demokratik, daha katılımcı ve kapsayıcı bir yapıya kavuşması gerektiğini vurguladı.

Eylül ayında başlaması planlanan tüzük kurultayını, bu değişim hareketinin kalıcılaşması için önemli bir adım olarak değerlendiren İmamoğlu, İstanbul gibi büyük bir şehirde bile siyasi katılımın azaldığını ve bu konuda vatandaşlarla daha sağlam bir bağ kurulması gerektiğini ifade etti.

Katılımcılar ve Gelecek Hedefleri

Etkinliğe, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, ilçe başkanları ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Bu tür çalışmaların, partinin geleceği ve toplumsal değişimler için büyük bir öneme sahip olduğu belirtiliyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı, demokrasi, insan hakları ve toplumsal...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı, demokrasi, insan hakları ve toplumsal cinsiyet alanında çalışma yürüten sivil toplum kuruluşlarıyla "Tüzük Kurultayı Çalıştayı" gerçekleştirildi. Programa katılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuşma yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı, demokrasi, insan hakları ve toplumsal...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı, demokrasi, insan hakları ve toplumsal cinsiyet alanında çalışma yürüten sivil toplum kuruluşlarıyla "Tüzük Kurultayı Çalıştayı" gerçekleştirildi. Programa katılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuşma yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı, demokrasi, insan hakları ve toplumsal...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı, demokrasi, insan hakları ve toplumsal cinsiyet alanında çalışma yürüten sivil toplum kuruluşlarıyla "Tüzük Kurultayı Çalıştayı" gerçekleştirildi. Programa katılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuşma yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı, demokrasi, insan hakları ve toplumsal...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı, demokrasi, insan hakları ve toplumsal cinsiyet alanında çalışma yürüten sivil toplum kuruluşlarıyla "Tüzük Kurultayı Çalıştayı" gerçekleştirildi. Programa katılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuşma yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı, demokrasi, insan hakları ve toplumsal...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı, demokrasi, insan hakları ve toplumsal cinsiyet alanında çalışma yürüten sivil toplum kuruluşlarıyla "Tüzük Kurultayı Çalıştayı" gerçekleştirildi. Programa katılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuşma yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı, demokrasi, insan hakları ve toplumsal...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı, demokrasi, insan hakları ve toplumsal cinsiyet alanında çalışma yürüten sivil toplum kuruluşlarıyla "Tüzük Kurultayı Çalıştayı" gerçekleştirildi. Programa katılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuşma yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı, demokrasi, insan hakları ve toplumsal...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı, demokrasi, insan hakları ve toplumsal cinsiyet alanında çalışma yürüten sivil toplum kuruluşlarıyla "Tüzük Kurultayı Çalıştayı" gerçekleştirildi. Programa katılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuşma yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı, demokrasi, insan hakları ve toplumsal...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı, demokrasi, insan hakları ve toplumsal cinsiyet alanında çalışma yürüten sivil toplum kuruluşlarıyla "Tüzük Kurultayı Çalıştayı" gerçekleştirildi. Programa katılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuşma yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı, demokrasi, insan hakları ve toplumsal...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı, demokrasi, insan hakları ve toplumsal cinsiyet alanında çalışma yürüten sivil toplum kuruluşlarıyla "Tüzük Kurultayı Çalıştayı" gerçekleştirildi. Programa katılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuşma yaptı.

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