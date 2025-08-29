CHP İstanbul İl Seçiminde 'Oylamaya Hile' İddiası: 10 Şüpheliye Hapis İstemi
İddianame Hazırlığı ve Suçlama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın son seçiminde seçime hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edildiği iddia edildi.
Şüpheliler ve Talep Edilen Ceza
İddianamede, aralarında Özgür Çelik, İnan Güney ve Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 10 şüphelinin adı yer aldı. Soruşturma kapsamındaki isimler şunlar: Özgür Çelik, İnan Güney, Aydın Karaaslan, Fahrettin Çırak, Melda Tanişman Tutan, Niyazi Güneri, Rıza Akpolat, Tülay Yavuz, Uğur Gökdemir, Veli Gümüş.
Şüpheliler hakkında, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 'oylamaya hile karıştırılması' suçunu düzenleyen 112. maddesi uyarınca 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Süreç
Başsavcılıkça onaylanan iddianame, İstanbul asliye ceza mahkemesi'ne gönderildi.