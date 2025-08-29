DOLAR
CHP İstanbul İl Seçiminde 'Oylamaya Hile' İddiası: 10 Şüpheliye Hapis İstemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimine hile karıştırıldığı iddiasıyla 10 şüpheli hakkında 1-3 yıl hapis istemiyle iddianame hazırladı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 13:32
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 13:32
İddianame Hazırlığı ve Suçlama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın son seçiminde seçime hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edildiği iddia edildi.

Şüpheliler ve Talep Edilen Ceza

İddianamede, aralarında Özgür Çelik, İnan Güney ve Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 10 şüphelinin adı yer aldı. Soruşturma kapsamındaki isimler şunlar: Özgür Çelik, İnan Güney, Aydın Karaaslan, Fahrettin Çırak, Melda Tanişman Tutan, Niyazi Güneri, Rıza Akpolat, Tülay Yavuz, Uğur Gökdemir, Veli Gümüş.

Şüpheliler hakkında, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 'oylamaya hile karıştırılması' suçunu düzenleyen 112. maddesi uyarınca 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Süreç

Başsavcılıkça onaylanan iddianame, İstanbul asliye ceza mahkemesi'ne gönderildi.

