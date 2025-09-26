CHP İstanbul İl Yönetimi'nin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ilişkin itiraz reddedildi

CHP İstanbul İl Yönetimi'nin tedbir kararına itiraz reddedildi

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına yönelik yapılan itirazları ayrı ayrı reddederek tedbirin devamına karar verdi.

Duruşmada neler yaşandı?

Duruşmaya, davacı CHP delegelerinden Özlem Erkan ve tarafların avukatları katıldı. Davacı Erkan'ın avukatı Cevahir Kılıç, tedbirin devamına karar verilmesini talep etti. Davalı avukatı Çağlar Çağlayan ise tedbir kararına ilişkin itirazlarını tekrar ettiklerini belirtti.

Çağlayan, verilen tedbir kararının siyasi partinin il başkanlığının kim ve hangi çerçevede yöneteceğini süre açısından belirsiz ve sınırsız şekilde ortaya koyduğunu vurguladı. Siyasi Partiler Kanunu kapsamındaki düzenlemelere işaret ederek, atama yapılacaksa bu heyetin tek görevinin kongre yapmak olduğunu, bu davanın olağanüstü kongre çağrısı davası olmadığını ve bu nedenle herhangi bir heyet atanmasının mümkün olamayacağını savundu.

Buna karşılık davacı avukatı Cevahir Kılıç, müvekkilinin ve kendisinin Anayasal haklarına dayanan dava nedeniyle parti üyeliğinin sona erdirildiğini, böylelikle hak arama hürriyetine engel olunmaya çalışıldığını belirterek Olağanüstü İl Kongresi'nin hukuka aykırı olduğunu söyledi.

Mahkemenin kararı ve itiraz süreci

Beyanların alınmasının ardından mahkeme, davalı tarafların itirazlarını ayrı ayrı reddetti. Mahkeme, itirazların reddine ilişkin gerekçeyi ara kararda açıklayacağını bildirdi ve kararın taraflara tebliğinden itibaren iki haftalık yasal süre içinde İstinaf yolunun açık olduğunu kaydetti.

Ne olmuştu?

Davacı Özlem Erkan, mahkemeye sunduğu şikayet dilekçesinde, 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Başkanlığı İl Kongresi'nin yetkisizlik ve usulsüzlük nedeniyle hükümsüz kaldığını, delegelerin irade fesadı halleri ve suç kapsamlı eylemleri olduğunu ileri sürmüştü. Erkan dilekçesinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmalar ve basına yansıyan ses kayıtlarına göre kongrede oy kullanacak delegilerin oylarının para, telefon-tablet hediyeleri, iş vaadi ve çeşitli maddi menfaatler karşılığında yönlendirildiğinin tespit edildiğini belirtmişti.

Erkan ayrıca dilekçesinde, kongrede kullanılan oy sayısının 600 delege sınırını aştığını iddia ederek, 8 Ekim 2023 İstanbul İl Kongresi'nde alınan tüm kararların tedbiren hükümlerinin durdurulmasını ve bu kongrede seçilen İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmasını talep etmişti. Ayrıca önceki yönetimin göreve iadesi veya mahkemece uygun görülecek geçici kurulun atanması ile il delegelerinin görevden uzaklaştırılmasını ve CHP Merkez Yönetim Kurulu tarafından başlatılan 39. Olağan Kurultay sürecinin tedbiren durdurulmasını istemişti.

Bu iddialar üzerine İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023'te yapılan CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 11 Ekim 2023 tarihli kararında yer alan İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri ile İl Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına karar vermişti.

Mahkeme ayrıca, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsaptan oluşan geçici kurulun tedbiren CHP İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilmelerine hükmetmişti. Mahkeme, aynı kararlarla 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen üst kurul-kurultay delegilerinin de tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına karar vermiş, ayrıca CHP Merkez Yönetim Kurulu tarafından 14 Temmuz 2025'te başlatılan 39. Olağan Kurultay sürecine ilişkin bazı seçim çalışmalarını tedbiren durdurmuştu.

Bu kararlara davalının avukatları tarafından itiraz edilmiş ve mahkeme itirazın duruşmalı olarak ele alınmasına karar vermişti. Bugünkü duruşmada yapılan itirazların reddiyle birlikte mahkemenin önceki tedbir kararının uygulanmasına devam edilecek.