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CHP İzmir'de 'Engellilik Çalıştayı' Düzenliyor

CHP, İzmir'de 31 Ocak-2 Şubat tarihlerinde 'Engellilik Çalıştayı' düzenleyecek. Etkinlikte 'Bağımsız Yaşam Hakkı' vurgusu yapılacak.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 11:45
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 11:45
CHP İzmir'de 'Engellilik Çalıştayı' Düzenliyor

CHP, İzmir'de 'Engellilik Çalıştayı' Düzenliyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, parti olarak 31 Ocak-2 Şubat tarihlerinde İzmir'de "Engellilik Çalıştayı" gerçekleştireceklerini duyurdu. Çalıştay, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında yapılacak ve sloganı 'Bağımsız Yaşam Hakkı' olarak belirlenecek.

Çalıştayın Temaları

Nazlıaka, etkinlikte hak temelli engelli politikaları, sağlığa ve adalete erişebilirlik ile kadınların güçlenmesi için engelli politikalarının ele alınacağını belirtti. Çalıştaya, engelli konfederasyonları, federasyonları ve derneklerinin yanı sıra CHP'li yöneticiler ve uzman konuşmacıların katılacağı ifade edildi.

Engelliliğin Tanımı

Aylin Nazlıaka, çalıştayda kullanılan terimlerin önemine değinerek, engelli bireyin değil, engellenen bireyin var olduğunu vurguladı. Bu nedenle 'engelli' kelimesi yerine 'engellilik' terimini kullandıklarını sözlerine ekledi.

Etkinlik Detayları

Etkinliğin ilk gününde, CHP'li belediyelerin yöneticileri ile grup çalışmaları düzenlenecek ve dünyadaki en iyi engellilik projeleri hakkında sunumlar yapılacak. Çalıştayın açılış konuşması, 1 Şubat tarihinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından gerçekleştirilecek.

Nazlıaka, çalıştayın sonuç bildirgesinin 2 Şubat saat 11.00'de CHP İzmir İl Başkanlığı'nda düzenlenecek basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulacağını da belirtti.

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