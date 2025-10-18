CHP İzmir İl Kongresi: Çağatay Güç konuşma sonrası fenalaştı

CHP İzmir İl Kongresi'nde oy verme işlemleri başladı

CHP İzmir İl Başkanlığının 39. Olağan Kongresi, Kültürpark'taki Celal Atik Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongrede oy verme işlemlerine geçildi.

Divan başkanı ve kongre süreci

Kongrenin divan başkanlığına CHP Grup Başkanvekili Murat Emir seçildi. Emir açılış konuşmasında olağanüstü koşullarda olağan bir il kongresi yaptıklarını belirterek, birlik ve beraberlik içinde, kırgınlık ve dışlanmanın olmadığı demokratik bir süreç istediklerini vurguladı.

Kongrede seçimin 'blok liste' yöntemiyle yapılmasına ilişkin önerge oy çokluğuyla kabul edildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da kongrede bir konuşma yaptı.

Çağatay Güç konuşma sonrası fenalaştı

Divan başkanlığı, Çağatay Güç'ün tek aday olduğunu açıkladı. Konuşma yapmak üzere kürsüye çıkan Güç, konuşmasının bitiminde fenalaşarak yere yığıldı. Partililerin ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle bir süre sonra kendine geldi.

Daha sonra yeniden kürsüye çıkan Güç, son iki gündür aşırı yorulduğunu, uykusuz kaldığını ve düzgün beslenemediği için fenalaştığını belirterek yaşananlar için üzgün olduğunu ifade etti.

Oylama yapıldı

Konuşmaların ardından oylama işlemi yapıldı.

