CHP İzmir ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı

CHP, İzmir'deki Belediye Başkan Adaylarını tanıttı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "30 ilçede 30 zafer" diye konuştu. Partisinin İzmir aday tanıtımında konuşan Özel, partisinin artık küçük iktidarlar partisi olarak gören olmaması gerektiğini vurguladı. Özel, İzmir'de 30 ilçenin tamamını alacaklarını belirtti. Aday gösterilmeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise toplantıya katılmadı.
CHP, İzmir'de belediye başkanlığına aday gösterdiği isimleri törenle duyurdu. Aday tanıtım toplantısında adı geçen isimler ise şu şekilde:
İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı Cemil Tugay
Aliağa: Çağatay Güç
Balçova: Onur Yiğit
Bayındır: Davut Sakarsu
Bayraklı: İrfan Önal
Bergama: Tanju Çelik
Beydağ: Şakir Başaran
Bornova: Ömer Eşki
Buca: Görkem Duman
Karşıyaka: Yıldız İşçimenler Ünsal
Kemalpaşa : Mehmet Türkmen
Kınık: Sema Bodur
Çeşme: Lal Denizli
Çiğli: Onur Emrah Yıldız
Dikili: Adil Kırgöz
Foça: Saniye Bora Fıçı
Gaziemir: Ünal Işık
Güzelbahçe: Mustafa Günay
Karabağlar: Emine Helil Kınay
Karaburun : İlkay Girgin Erdoğan
Kiraz: Nasuh Çoşkun
Konak: Nilüfer Çınarlı Mutlu
Menderes: İlkay Çiçek
Menemen: Deniz Karakurt
Narlıdere: Erman Uzun
Ödemiş: Mustafa Turan
Seferihisar: İsmail Yetişkin
Selçuk: Filiz Ciritoğlu
Tire: Hayati Okuroğlu
Torbalı: Övünç Demir
Urla: Selçuk Balkan
HEDEF 30 İLÇEDE 30 ZAFER KAZANMAK
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de belediye başkan adaylarını tanıttığı toplantıda, AKP'ye sert eleştirilerde bulundu. Özel, İzmir'in CHP'nin sancak gemisi olduğunu ve 30 ilçede 30 zafer kazanacaklarını söyledi.
"Önümüzdeki süreçte kampanyada AKP tarafından birçok iftira sıralanıyor ve devam edecek. Ancak İzmir bizi biz İzmir'i biliyoruz. Hiç heveslenmesinler. Bundan sonraki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'ni kimse küçük iktidar alanlarının partisi olarak görmesin."
CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Özel, 2019 yerel seçimlerinde büyükşehirleri kazanan seçmenlerin AK Parti ve MHP'ye karşı itirazlarının devam ettiğini söyledi. Özel, seçmenlerin Cumhur İttifakı'na oy vermeyeceğini iddia etti.
"2019'da 11 büyükşehiri adaylar, partiler kazanmadı. Seçmen kazandı. O seçmen duruyor. O seçmenin itirazı Recep Tayyip Erdoğan'aydı. Değişmedi duruyor. O seçmenin tepkisi Devlet Bahçeli'nin U dönüşüneydi. O tepki değişmedi duruyor."