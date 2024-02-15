CHP İzmir ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı

CHP, İzmir'deki Belediye Başkan Adaylarını tanıttı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "30 ilçede 30 zafer" diye konuştu. Partisinin İzmir aday tanıtımında konuşan Özel, partisinin artık küçük iktidarlar partisi olarak gören olmaması gerektiğini vurguladı. Özel, İzmir'de 30 ilçenin tamamını alacaklarını belirtti. Aday gösterilmeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise toplantıya katılmadı.

CHP, İzmir'de belediye başkanlığına aday gösterdiği isimleri törenle duyurdu. Aday tanıtım toplantısında adı geçen isimler ise şu şekilde:

İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı Cemil Tugay



Aliağa: Çağatay Güç

Balçova: Onur Yiğit

Bayındır: Davut Sakarsu

Bayraklı: İrfan Önal

Bergama: Tanju Çelik

Beydağ: Şakir Başaran

Bornova: Ömer Eşki

Buca: Görkem Duman

Karşıyaka: Yıldız İşçimenler Ünsal

Kemalpaşa : Mehmet Türkmen

Kınık: Sema Bodur

Çeşme: Lal Denizli

Çiğli: Onur Emrah Yıldız

Dikili: Adil Kırgöz

Foça: Saniye Bora Fıçı

Gaziemir: Ünal Işık

Güzelbahçe: Mustafa Günay

Karabağlar: Emine Helil Kınay

Karaburun : İlkay Girgin Erdoğan

Kiraz: Nasuh Çoşkun

Konak: Nilüfer Çınarlı Mutlu

Menderes: İlkay Çiçek

Menemen: Deniz Karakurt

Narlıdere: Erman Uzun

Ödemiş: Mustafa Turan

Seferihisar: İsmail Yetişkin

Selçuk: Filiz Ciritoğlu

Tire: Hayati Okuroğlu

Torbalı: Övünç Demir

Urla: Selçuk Balkan

HEDEF 30 İLÇEDE 30 ZAFER KAZANMAK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de belediye başkan adaylarını tanıttığı toplantıda, AKP'ye sert eleştirilerde bulundu. Özel, İzmir'in CHP'nin sancak gemisi olduğunu ve 30 ilçede 30 zafer kazanacaklarını söyledi.

"Önümüzdeki süreçte kampanyada AKP tarafından birçok iftira sıralanıyor ve devam edecek. Ancak İzmir bizi biz İzmir'i biliyoruz. Hiç heveslenmesinler. Bundan sonraki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'ni kimse küçük iktidar alanlarının partisi olarak görmesin."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Özel, 2019 yerel seçimlerinde büyükşehirleri kazanan seçmenlerin AK Parti ve MHP'ye karşı itirazlarının devam ettiğini söyledi. Özel, seçmenlerin Cumhur İttifakı'na oy vermeyeceğini iddia etti.

"2019'da 11 büyükşehiri adaylar, partiler kazanmadı. Seçmen kazandı. O seçmen duruyor. O seçmenin itirazı Recep Tayyip Erdoğan'aydı. Değişmedi duruyor. O seçmenin tepkisi Devlet Bahçeli'nin U dönüşüneydi. O tepki değişmedi duruyor."