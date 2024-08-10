CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Osmaniye'de Partililerle Bir Araya Geldi

Asu Kaya, Osmaniye'de Partililerle Buluştu

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Osmaniye'de partililerle bir araya gelerek destek mesajları verdi.

Teşkilatın Gücü Önemli

Kaya, partinin İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, teşkilatın gücünü her zaman hissettiğini vurguladı. Yoğun bir çalışma temposu sonucunda CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığına seçildiğini ifade eden Kaya, şunları dile getirdi:

"Cumhuriyet Halk Partisi kurultayları her zaman hareketlidir. Partimizde demokrasinin gereği sonuna kadar en güzel şekilde işler. Kongrede üyeler demokratik haklarını kullanmış ve tercihlerini yapmışlardır. Hepsine teşekkür ediyorum."

CHP’nin İktidarı İçin Çaba

Kaya, konuşmasının devamında CHP'nin iktidarı için yoğun çaba harcayacaklarını belirterek, "Üstlendiğim görev daha çok çalışmak üzere kazanılmış bir görevdir. Osmaniye’ye büyük özlemle geldim. Hepinizin emeğine sağlık." dedi.

Tebrikleri Kabul Etti

Kaya, konuşmasının ardından partililerin tebriklerini kabul etti.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Osmaniye'de partililerle bir araya geldi.