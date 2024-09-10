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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Kaya'dan Narin Güran'ın Ölümüne Dair Açıklama

Asu Kaya, 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümü sonrası sorumluların cezalandırılacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 16:15
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 16:31
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Kaya'dan Narin Güran'ın Ölümüne Dair Açıklama

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Kaya'dan Narin Güran Açıklaması

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Diyarbakır'da düzenlediği basın toplantısında, Kaya, "Narin'e bunu yapanların bir an evvel bulunması ve en ağır şekilde cezalandırılması için takipte olacağız," dedi.

Diyarbakır Barosu Ziyareti

Kaya, Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile birlikte Diyarbakır Barosu'nu ziyaret etti. Burada Baro Başkanı Nahit Eren ile görüşen Kaya, "Narin'in küçük bedeninin bir çuvalın içinde bulunduğunu" hatırlatarak, bu olayın vicdanları yaraladığını dile getirdi.

Adalet Talebi

Asu Kaya, "Türkiye'de öldürülen her çocuk, kadın, insanların onurunu zedeliyor. Narin'in davası, Cumhuriyet Halk Partisi olarak önceliğimiz olacak," şeklinde konuştu.

Diyarbakır Barosu Başkanı'nın Mesajı

Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, soruşturmanın ilerlediğini belirterek, "Narin için adalet talebi var. Ölümüne yol açan herkesin, hak ettikleri cezayı almaları için gerekli adımları atacağız," dedi.

Kabir Ziyareti

Kaya ve beraberindekiler, Narin Güran'a ait mezarı ziyaret ederek dua etti ve çiçek bıraktı. Tanrıkulu ise yaptığı açıklamada, "Bu canice cinayeti lanetliyoruz. Sürecin takipçisi olacağız," ifadelerini kullandı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya (sağ 2), beraberinde partisinin Aydın Milletvekili...

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya (sağ 2), beraberinde partisinin Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile birlikte Diyarbakır Barosu'nu ziyaret etti, Baro Başkanı Nahit Eren (ortada) ile görüştü.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya (sağ 2), beraberinde partisinin Aydın Milletvekili...

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya (sağ 2), beraberinde partisinin Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile birlikte Diyarbakır Barosu'nu ziyaret etti, Baro Başkanı Nahit Eren (ortada) ile görüştü.

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