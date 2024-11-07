CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Kaya, Narin Güran Davasında Adalet Çağrısı Yaptı

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Kaya'dan Narin Güran Cinayet Dosyasında Önemli Açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Diyarbakır'da gerçekleştirilen Narin Güran cinayet davasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kaya, "Bu vahşetin tüm sorumluları en ağır cezalarla cezalandırılana, kamu vicdanı rahatlatılana kadar bu davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz." dedi.

Narin Güran'ın Adalet Arayışı

Kaya, 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili olarak yargılama sürecini yakından takip etmek için Diyarbakır'a geldi. Duruşma öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Kaya, partinin avukatlarıyla birlikte hareket ederek, adalet arayışlarını sürdüreceklerini belirtti.

Etkin Soruşturma Talebi

Kaya, yaptığı inceleme neticesinde?"Soruşturma dosyasını hukukçu merkez yönetim kurulu üyelerimizle incelediğimizde etkin bir soruşturma yürütülmediğini tespit ettik" ifadesini kullandı.

Ailelerin Kaybı ve Toplumsal Duyarlılık

Kaya ayrıca, Narin Güran'ın ailesinin bu süreçte yaşadığı acıları dile getirerek, "Narin'in annesi, babası, kardeşi yok. Halen bilmediğimiz bir cinayete Narin kurban gitmiş" şeklinde konuştu. Aile fertlerinden üç kişinin tutuklu olduğunu hatırlatan Kaya, bu durumun ailenin adalet arayışındaki sıkıntıları gözler önüne serdiğini belirtti.

Çocuk Haklarına Vurgu

Kaya, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, şiddete maruz kalan çocukların haklarını koruyacağını ve “Bu halkın vicdanı susmayacak!” ifadesiyle toplumsal duyarlılık çağrısında bulundu. "Narin için adalet" diyeceklerini vurguladı.

Geleceğe Dair Umut

Narin Güran davasının Türkiye gündemini meşgul ettiğini ifade eden Kaya, tüm Türkiye’nin gözünün Diyarbakır'da olduğunu belirtti. "Tüm çocuklarımız güvenli bir ülkede yaşasın istiyoruz" diyen Kaya, çocukların huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmesini arzuladığını kaydetti.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması için kente gelen CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Diyarbakır Adliyesi önünde duruşma öncesinde gazetecilere açıklama yaptı.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması için kente gelen CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Diyarbakır Adliyesi önünde duruşma öncesinde gazetecilere açıklama yaptı.