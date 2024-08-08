Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı Devir Teslim Töreni Gerçekleştirildi

Asu Kaya, CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı görevini Aylin Nazlıaka'dan devralarak yeni hedeflerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 14:20
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 14:59
CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı Devir Teslim Töreni Gerçekleştirildi

CHP Kadın Kolları'nda Yeni Dönem Başladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Genel Başkanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleştirildi. Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, 4 Ağustos'ta yapılan 15. Kadın Kolları Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçildi ve önceki başkan Aylin Nazlıaka'dan görevi devraldı.

Asu Kaya'dan Yeni Hedefler

Asu Kaya, yeni görevi hakkında yaptığı açıklamada, “Bu hareketi bütün Anadolu'ya yaymak ve sahada daha görünür kılmak, kadın örgütlerinin çalışmalarını TBMM'de dile getirmek en büyük hedefimiz.” şeklinde konuştu.

Aylin Nazlıaka'nın Veda Konuşması

Aylin Nazlıaka, devir teslim töreninde, “Eşit temsil ve fermuar sistemi için her zaman mücadele verdik. Bu projelerin sorumluluğu artık Asu ve ekibinin.” dedi.

Ayrıca, Nazlıaka, kadınların eşitlik ve adalet mücadelesinin önemini vurgulayarak, “Cumhuriyet'i yeniden demokrasiyle taçlandıracak olan irade, kadınların mücadelesiyle yükselecek.” ifadelerini kullandı.

Kaya'nın Mücadele Vurgusu

Kaya, “Bütün önceki başkanların tecrübeleriyle mücadelemizi daha da güçlendireceğiz. CHP iktidar olana kadar hep birlikte mücadele edeceğiz.” dedi. Ayrıca, “Eşit temsil sağlanana kadar omuz omuza mücadelemiz sürecek.” vurgusunda bulundu.

Konuşmaların ardından Asu Kaya ve Aylin Nazlıaka, birbirlerine mor ve kırmızı çiçekler takdim etti.

CHP'de 4 Ağustos Pazar günü yapılan 15. Kadın Kolları Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen...

CHP'de 4 Ağustos Pazar günü yapılan 15. Kadın Kolları Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen Osmaniye Milletvekili Asu Kaya (sağda), genel merkezde düzenlenen devir teslim töreniyle, bir önceki Kadın Kolları Genel Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka'dan (solda) görevi devraldı.

CHP'de 4 Ağustos Pazar günü yapılan 15. Kadın Kolları Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen...

CHP'de 4 Ağustos Pazar günü yapılan 15. Kadın Kolları Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen Osmaniye Milletvekili Asu Kaya (sağda), genel merkezde düzenlenen devir teslim töreniyle, bir önceki Kadın Kolları Genel Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka'dan (solda) görevi devraldı.

CHP'de 4 Ağustos Pazar günü yapılan 15. Kadın Kolları Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen...

CHP'de 4 Ağustos Pazar günü yapılan 15. Kadın Kolları Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen Osmaniye Milletvekili Asu Kaya (sağda), genel merkezde düzenlenen devir teslim töreniyle, bir önceki Kadın Kolları Genel Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka'dan (solda) görevi devraldı.

CHP'de 4 Ağustos Pazar günü yapılan 15. Kadın Kolları Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen...

CHP'de 4 Ağustos Pazar günü yapılan 15. Kadın Kolları Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen Osmaniye Milletvekili Asu Kaya (sağda), genel merkezde düzenlenen devir teslim töreniyle, bir önceki Kadın Kolları Genel Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka'dan (solda) görevi devraldı.

CHP'de 4 Ağustos Pazar günü yapılan 15. Kadın Kolları Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen...

CHP'de 4 Ağustos Pazar günü yapılan 15. Kadın Kolları Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen Osmaniye Milletvekili Asu Kaya (sağda), genel merkezde düzenlenen devir teslim töreniyle, bir önceki Kadın Kolları Genel Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka'dan (solda) görevi devraldı.

CHP'de 4 Ağustos Pazar günü yapılan 15. Kadın Kolları Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen...

CHP'de 4 Ağustos Pazar günü yapılan 15. Kadın Kolları Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen Osmaniye Milletvekili Asu Kaya (sağda), genel merkezde düzenlenen devir teslim töreniyle, bir önceki Kadın Kolları Genel Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka'dan (solda) görevi devraldı.

İLGİLİ HABERLER

Milli Emlak’tan ev kur otur fırsatı! 40.000 TL- 51.000 TL’ye satışlar başlıyor

Havalimanı iş alımları başladı! Bu sefer haber o şehirden geldi

Bakanlıktan dev destek müjdesi sabah 09.00’da başladı: 3-8 yıl vade ile 330 bin TL- 240.000 TL verilecek

İŞKUR’dan Valiliğe TYP istihdamı! 200 valilik personeli alınacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

İŞKUR’dan Valiliğe TYP istihdamı! 200 valilik personeli alınacak

Milli Emlak’tan ev kur otur fırsatı! 40.000 TL- 51.000 TL’ye satışlar başlıyor

Havalimanı iş alımları başladı! Bu sefer haber o şehirden geldi

Kariyerine memur olarak devam etmek isteyene müjde! Resmi Gazete de açıklandı

9 Ağustos 2024 günlük burç yorumları: Bugün o burçları bekleyenler şok edecek

08.00- 17.00 arası çalışmak isteyene müjde! KPSS'siz dolgun maaşlı personel alımı yapılacak

45.000 TL minimum maaşla devlet kapısına el atacaksınız! KPSS 75 alanlar dikkat

Bakanlıktan dev destek müjdesi sabah 09.00’da başladı: 3-8 yıl vade ile 330 bin TL- 240.000 TL verilecek

Bu dört burca Ağustos’ta şans talih gülecek! İşte bu ayı aşk ve para dolu geçecek burçlar

Dün başladı ay sonunda bitiyor! Kamu bankası müşterilerine o ödemeyi trink yapıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Öğrencilere Büyük Destek! Artık bedava ve hergün verilecek

Müteahhitleri kıskandıracak alım fırsatları doğdu Dev arazi 615.000 TL! Kıymetli bölgede en dip fiyata satılacak