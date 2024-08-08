CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı Devir Teslim Töreni Gerçekleştirildi

CHP Kadın Kolları'nda Yeni Dönem Başladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Genel Başkanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleştirildi. Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, 4 Ağustos'ta yapılan 15. Kadın Kolları Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçildi ve önceki başkan Aylin Nazlıaka'dan görevi devraldı.

Asu Kaya'dan Yeni Hedefler

Asu Kaya, yeni görevi hakkında yaptığı açıklamada, “Bu hareketi bütün Anadolu'ya yaymak ve sahada daha görünür kılmak, kadın örgütlerinin çalışmalarını TBMM'de dile getirmek en büyük hedefimiz.” şeklinde konuştu.

Aylin Nazlıaka'nın Veda Konuşması

Aylin Nazlıaka, devir teslim töreninde, “Eşit temsil ve fermuar sistemi için her zaman mücadele verdik. Bu projelerin sorumluluğu artık Asu ve ekibinin.” dedi.

Ayrıca, Nazlıaka, kadınların eşitlik ve adalet mücadelesinin önemini vurgulayarak, “Cumhuriyet'i yeniden demokrasiyle taçlandıracak olan irade, kadınların mücadelesiyle yükselecek.” ifadelerini kullandı.

Kaya'nın Mücadele Vurgusu

Kaya, “Bütün önceki başkanların tecrübeleriyle mücadelemizi daha da güçlendireceğiz. CHP iktidar olana kadar hep birlikte mücadele edeceğiz.” dedi. Ayrıca, “Eşit temsil sağlanana kadar omuz omuza mücadelemiz sürecek.” vurgusunda bulundu.

Konuşmaların ardından Asu Kaya ve Aylin Nazlıaka, birbirlerine mor ve kırmızı çiçekler takdim etti.

CHP'de 4 Ağustos Pazar günü yapılan 15. Kadın Kolları Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen Osmaniye Milletvekili Asu Kaya (sağda), genel merkezde düzenlenen devir teslim töreniyle, bir önceki Kadın Kolları Genel Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka'dan (solda) görevi devraldı.

CHP'de 4 Ağustos Pazar günü yapılan 15. Kadın Kolları Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen Osmaniye Milletvekili Asu Kaya (sağda), genel merkezde düzenlenen devir teslim töreniyle, bir önceki Kadın Kolları Genel Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka'dan (solda) görevi devraldı.

CHP'de 4 Ağustos Pazar günü yapılan 15. Kadın Kolları Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen Osmaniye Milletvekili Asu Kaya (sağda), genel merkezde düzenlenen devir teslim töreniyle, bir önceki Kadın Kolları Genel Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka'dan (solda) görevi devraldı.

CHP'de 4 Ağustos Pazar günü yapılan 15. Kadın Kolları Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen Osmaniye Milletvekili Asu Kaya (sağda), genel merkezde düzenlenen devir teslim töreniyle, bir önceki Kadın Kolları Genel Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka'dan (solda) görevi devraldı.

CHP'de 4 Ağustos Pazar günü yapılan 15. Kadın Kolları Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen Osmaniye Milletvekili Asu Kaya (sağda), genel merkezde düzenlenen devir teslim töreniyle, bir önceki Kadın Kolları Genel Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka'dan (solda) görevi devraldı.

CHP'de 4 Ağustos Pazar günü yapılan 15. Kadın Kolları Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen Osmaniye Milletvekili Asu Kaya (sağda), genel merkezde düzenlenen devir teslim töreniyle, bir önceki Kadın Kolları Genel Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka'dan (solda) görevi devraldı.