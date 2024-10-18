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CHP Kadına Yönelik Şiddet ve Sosyal Politikalara Dair Çalıştay Düzenleyerek Mersin'de Toplandı

CHP, kadına yönelik şiddet ve sosyal politikalar üzerine Mersin'de çalıştay düzenleyerek fikir alışverişinde bulundu.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 16:53
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 17:30
CHP Kadına Yönelik Şiddet ve Sosyal Politikalara Dair Çalıştay Düzenleyerek Mersin'de Toplandı

CHP'den Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İçin Çalıştay

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), "Kadına Yönelik Şiddet ve Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Sosyal Politikalar Çalıştayı"nı Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde başlattı.

Gökan Zeybek'in Açıklamaları

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, çalıştayın açılışında, partinin 14 büyükşehir belediyesi yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Zeybek, CHP'li belediyelerin ortak söylem ve eylem birliği içerisinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Kadın İstihdamında Hedef Yüzde 50

Zeybek, kadın istihdamının her alanda artırılması gerektiğini ifade ederek, "Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde kadın istihdamı, otobüs, temizlik, ofis ve büro elemanlarının yanı sıra üst düzey yönetici kadrolarında da olmalıdır. Bizim bu konudaki temel hedefimiz yüzde 50'ye varmaktır" dedi. Zeybek, ayrıca, cinsiyet kotası ile ilgili artışların kamu personeli rejimi ve yönetici pozisyonlarındaki istihdamlar üzerine etkisini de açıkladı.

Sosyal Demokrat Anlayış

Zeybek, sosyal demokrat bir parti olarak eşitlikten yana olduklarını belirterek, "Biz insanlar arasında ayrım yapmadan, toplumsal kesimlere, öncelikli olarak dezavantajlı gruplara, kadın ve çocuklara kaynakların etkin ve verimli harcanmasını sağlayan bir siyaset anlayışını belirliyoruz" diye konuştu.

Önemli İsimler de Katılım Gösterdi

Çalıştayda, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da konuşma yaptı. Program, CHP'li 21 il belediyesinin kültür ve sosyal hizmetlerden sorumlu belediye başkan yardımcılarının katılımıyla basına kapalı olarak devam etti.

Bu önemli çalıştay 20 Ekim Pazar günü sona erecek.

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