CHP, Kars Hakimine Suç Duyurusunda Bulundu

CHP'den Kars Hakimine Suç Duyurusu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Yenidoğan Tarama Programı kapsamındaki topuk kanı alımına dair karar veren Kars aile mahkemesi hakimi hakkında Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) suç duyurusunda bulundu.

Suç Duyurusu Nedeni

Şahbaz, HSK önünde yaptığı açıklamada, yeni doğan bebeklerin topuğundan alınan kan örnekleriyle birçok hastalığın erken tanısının konulabildiğini vurguladı. Erken tanının, gerekli tedaviye başlama imkanı sunduğunu belirten Şahbaz, bunun çocukların hayatlarının sağlıklı bir şekilde devam etmesine olanak tanıdığını aktardı.

Tehlikeli Karar Açıklaması

CHP'li Şahbaz, "Aksi takdirde hayatını kaybedebilecek ya da geri dönülmez sağlık sorunları yaşayabilecek durumlar ortaya çıkabiliyor. Sağlık Bakanlığının bu uygulaması son derece önemlidir. Ancak Kars aile mahkemesi hakimi, bu uygulamaya karşı 'alternatif tıp uzmanı' olarak tanınan kişilerin iddialarını esas alarak, bilimsel verilere ve hukuka aykırı bir karar almıştır," ifadelerini kullandı.

Uzmanın, Anayasa Mahkemesi’nin önceki kararlarına da aykırı bir tutum sergilediğini ifade eden Şahbaz, "Bu karar, çocukların sağlığını ciddi şekilde tehlikeye atmaktadır. Bilimsel veriler ışığında, sağlık hizmetlerinin önemi tartışılmaz, tıp gerçektir ve 'alternatif tıp' kavramının yeri yoktur. Bizler sağlıklı bireyler ve toplumlar olarak yaşamak istiyoruz, bu nedenle topuk taraması hayati bir uygulama olarak kalmalıdır." şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, "Yenidoğan Tarama Programı" kapsamında topuk kanı alınmasına ilişkin kararı veren Kars aile mahkemesi hakimi hakkında Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) suç duyurusunda bulundu. Şahbaz, suç duyurusu dilekçesini vermesinin ardından HSK önünde gazetecilere açıklama yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, "Yenidoğan Tarama Programı" kapsamında topuk kanı alınmasına ilişkin kararı veren Kars aile mahkemesi hakimi hakkında Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) suç duyurusunda bulundu. Şahbaz, suç duyurusu dilekçesini vermesinin ardından HSK önünde gazetecilere açıklama yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, "Yenidoğan Tarama Programı" kapsamında topuk kanı alınmasına ilişkin kararı veren Kars aile mahkemesi hakimi hakkında Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) suç duyurusunda bulundu. Şahbaz, suç duyurusu dilekçesini vermesinin ardından HSK önünde gazetecilere açıklama yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, "Yenidoğan Tarama Programı" kapsamında topuk kanı alınmasına ilişkin kararı veren Kars aile mahkemesi hakimi hakkında Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) suç duyurusunda bulundu. Şahbaz, suç duyurusu dilekçesini vermesinin ardından HSK önünde gazetecilere açıklama yaptı.