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CHP Kars Milletvekili Alp'ten Kesin İhraç İsteğine Yanıt: 'İlaç Olurum'

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, kesin ihraç istemine ilişkin yaptığı açıklamada 'Ben ihraç olmam, ilaç olurum ilaç' dedi.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 16:38
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 17:03
CHP Kars Milletvekili Alp'ten Kesin İhraç İsteğine Yanıt: 'İlaç Olurum'

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp'ten İddialara Yanıt

Kesin ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk edilen CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, partisi için önemli açıklamalarda bulundu. Kars İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, bazılarına yanıt verirken 'Soruyorlar bana "CHP'nin Kars milletvekili ihraç mı olacak?" diye. Ben ihraç olmam, ilaç olurum ilaç.' sözlerine yer verdi.

Kars İçin Mücadele Verdiklerini Belirtti

Alp, 2024 yılı için Kars için çok çalıştığını vurguladı ve bugüne kadar 189 önerge verdiğini, 103 konuşma yaptığını belirtti. Kars'ta 22 yıldır partinin seçim kazanmaması üzerine, 'Ben kazandım. Girdiğim seçimi dirayetimden söke söke kazandım. Gece gündüz demedim, yüzlerce gencimle, arabamla binlerce müşahidimle sandıklarımı tuttum, kazandım.' diye konuştu.

Türkiye'nin Toplumsal Barışına Katkı Sağlayacağını Söyledi

Milletvekili Alp, "Ben kendimi Kars halkına emanet etmişim. Birkaç gündür Türkiye'nin her tarafından telefon, mesaj alıyorum, herkese selam ediyorum," ifadelerini kullandı. Ayrıca, 2025 yılında Türkiye'nin üzerine bir baharın doğacağını ve Kars'ın bu süreçte en onurlu yerini alacağını belirtti.

Alp, 27 Aralık’ta gerçekleştirilecek CHP Parti Meclisi Toplantısı'nda kesin ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini hatırlatarak, "Biz doğru bildiğimizi savunuruz, doğru bildiğimizi savunmaya devam edeceğiz" dedi.

Partisinden kesin ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk edilen CHP Kars Milletvekili İnan Akgün...

Partisinden kesin ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk edilen CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp (ortada), partisinin Kars İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında açıklama yaptı.

Partisinden kesin ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk edilen CHP Kars Milletvekili İnan Akgün...

Partisinden kesin ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk edilen CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp (ortada), partisinin Kars İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında açıklama yaptı.

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