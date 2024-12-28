DOLAR
35,14 0,2%
EURO
36,59 -0,04%
ALTIN
2.956,43 0,02%
BITCOIN
3.317.278,64 0,01%

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Kesin İhraç İstemiyle Disiplin Kurulu'na Sevk Edildi

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, kesin ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 00:17
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 00:17
CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Kesin İhraç İstemiyle Disiplin Kurulu'na Sevk Edildi

CHP'de Şok Gelişme: İnan Akgün Alp Disiplin Kurulu'na Sevk Edildi

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, parti içindeki son gelişmelerle gündeme geldi. Parti Meclisi (PM) toplantısında, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yapılan değerlendirmeler sonucunda, Alp'in kesin ihraç istemiyle Disiplin Kurulu

Edinilen bilgilere göre, PM, Alp'in parti disiplin kurallarına uymadığı gerekçesiyle bu önemli kararı almış durumda. Bu durum, CHP'de yaşanan iç çekişmeleri ve disiplin mekanizmalarının nasıl işleyeceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Resmi Gazete'de Atama ve Görevden Alma Kararları
2
Başakşehir'de Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı
3
Günlük Gündem Özeti: 28 Aralık 2024
4
Beyoğlu'nda Sağlık Ekibine Saldırı: Şüpheli Tutuklandı
5
İstanbul'da Kaçak İçki Operasyonunda 17 Ton Alkol Ele Geçirildi
6
Van'da Çığ Faciası: 44 Yaşındaki Yaver Kurt Hayatını Kaybetti
7
Palandöken Kayak Merkezinde Rekor Kar Kalınlığı: 110 Santimetre

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi