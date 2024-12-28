CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Kesin İhraç İstemiyle Disiplin Kurulu'na Sevk Edildi

CHP'de Şok Gelişme: İnan Akgün Alp Disiplin Kurulu'na Sevk Edildi

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, parti içindeki son gelişmelerle gündeme geldi. Parti Meclisi (PM) toplantısında, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yapılan değerlendirmeler sonucunda, Alp'in kesin ihraç istemiyle Disiplin Kurulu Edinilen bilgilere göre, PM, Alp'in parti disiplin kurallarına uymadığı gerekçesiyle bu önemli kararı almış durumda. Bu durum, CHP'de yaşanan iç çekişmeleri ve disiplin mekanizmalarının nasıl işleyeceğini bir kez daha gözler önüne serdi.