CHP, Köy Kanunu Değişikliklerini AYM'ye Taşıdı

CHP, Köy Kanunu Üzerine Anayasa Mahkemesi'ne Başvurdu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 7534 sayılı Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da yer alan bazı düzenlemelerin yürürlüğünün durdurulması ve iptalini istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

Gökhan Günaydın'dan Açıklamalar

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partililerle gerçekleştirdiği başvurunun ardından, Köy Kanunu'nun 1924 yılında çıkarıldığını ve Cumhuriyet'in ilk kanunlarından biri olduğunu vurguladı. Günaydın, çeşitli torba kanunlarla eklenen maddeler sonucu Köy Kanunu'nun "eklektik, amacından uzak, son derece olumsuz bir içeriğe taşındığını" savundu.

Hukuka Aykırı Düzenlemelere İtiraz

Son düzenleme TBMM'ye geldiğinde de itiraz ettiklerini belirten Günaydın, 12 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini ifade etti. İptalini istedikleri düzenlemeler arasında, alıcı ve verici parselin il içinde olması halinde imar aktarımı yapılması yer alıyor.

Ayrıca, imar planı değişikliği sonrası malikten yüzde 90 değer artış payı alınması, yerel yönetimlerin ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yetkilerinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na aktarılması gibi düzenlemeler de itiraz edilen diğer konular arasında.

Sağlık ve Güvenlik Endişeleri

Elektronik haberleşme için kule ve direklerin inşası konusundaki düzenlemelerin de insan sağlığını önemseyecek şekilde yapılması gerektiğini belirten Günaydın, bu düzenlemenin de yürürlüğünün durdurulmasını ve iptalini talep ettiklerini dile getirdi.

Enerji ve İnşaat Düzenlemeleri

Öte yandan, güneş ve rüzgar enerjisi santrallerinin yapı denetiminden çıkarılması, yapı denetim kuruluşlarının yapı sahiplerince seçilmesi gibi düzenlemelerin de iptali istendi. Elektronik dağıtıma göre tespit edilen yapı denetim kuruluşlarının cezai hükümlerden istisna tutulması gibi maddeler de ciddi endişeler taşıyor.

Türkiye Çevre Ajansı ve Devlet Denetleme Kurulu Üzerine Eleştiriler

CHP, Türkiye Çevre Ajansı'nın ortak olacağı şirketlerin yasal bir ölçüt olmaksızın Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmesini de eleştirerek, bu durumun kanuni ölçüt taşımadığını ifade etti. Günaydın, Devlet Denetleme Kurulu'na tanınan bazı yetkileri de "Kabul edilemez" diye niteledi.

AYM'ye Çağrı

Günaydın, anayasal yargının karar verme sürecinin geciktiğini belirterek, "Öncelikli kanunları, kamu yararını doğrudan ilgilendiren düzenlemeleri lütfen öncelikle inceleyiniz" çağrısında bulundu. Anayasa'ya 3 yıldır aykırı olan düzenlemelere bir yıllık ek süre verilmemesi gerektiğini vurguladı.

CHP, 7534 sayılı Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da yer alan bazı düzenlemelerin yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurdu. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, başvuruya ilişkin açıklamada bulundu.

CHP, 7534 sayılı Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da yer alan bazı düzenlemelerin yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurdu. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, başvuruya ilişkin açıklamada bulundu.