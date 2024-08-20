CHP, Kripto Varlık Düzenlemesi İçin Anayasa Mahkemesine Başvurdu

CHP'nin Kripto Varlık Düzenlemesine İtirazı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, kripto varlıklarla ilgili yürürlüğe giren düzenlemelerin kamu yararına aykırı olduğunu belirterek Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

Mahkeme Başvurusunun Detayları

Günaydın, 2 Temmuz 2024 tarihinde yayımlanan 32590 sayılı Resmi Gazete'deki 7518 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un yürürlüğünün durdurulmasını talep ettiklerini duyurdu. Bu kapsamda belirli düzenlemelerinin iptali için de başvuruda bulunacaklarını ifade etti.

İptal Talep Edilen Düzenlemeler

Günaydın, iptal edilmesini istedikleri düzenlemeler arasında şu noktaları vurguladı:

Kripto varlık hizmet sağlayıcıların yapısı ve faaliyetleri

Hizmet sağlayıcıların ortaklarının gerekli nitelikleri kaybettiklerinde pay devirleri

Müşteri ile sağlayıcı arasındaki sözleşmelerin kanuni ölçüt olmaksızın belirlenmesi

Gerekçeler ve Özgürlükler Üzerine Açıklamalar

CHP Grup Başkanvekili, ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) ifade özgürlüğünü kısıtlayacak bir biçimde içerik çıkarılması veya erişimin engellenmesi yoluna gidebilme yetkisini kullanmasını ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarının tanımının yetersizliğini gerekçeler arasında sıraladı.

Bu başvurunun, kripto varlık sektöründeki belirsizlikleri ortadan kaldırmak ve kamu yararını korumak için yapıldığı ifade ediliyor.