CHP Kurultayı İptal Davasında Mahkemeden Red Kararı

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultayına dair iptal davasında mahkeme ihtiyati tedbir talebini reddetti.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 19:50
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 19:50
CHP Kurultayı İptal Davasında Mahkemeden Red Kararı

Mahkeme İhtiyati Tedbir Talebini Reddetti

Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenen 38. Olağan Kurultayı sonucunda oluşan yönetimin görevden uzaklaştırılması için yapılan ihtiyati tedbir talebini reddetti.

Dava Süreci ve İddialar

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'nin kurultayının iptali için yasal süreç başlatmıştı. Mahkeme, davaya yönelik ara kararında, ihtiyati tedbirin yalnızca yaklaşıklık ispatı kurallarına göre değerlendirilebileceğini vurguladı.

Mahkemenin Gerekçesi

Kararda, davacının iddialarını destekleyecek yeterli delil sunamadığı belirtildi. Ayrıca, uyuşmazlığın esasını çözecek mahiyette bir ihtiyati tedbirin uygulanmasının mümkün olmadığı ifade edildi. Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na göre, ihtiyati tedbir talebinin yerinde bulunmadığı, delillerin henüz tam olarak toplanamadığı bu aşamada davanın yargılamayı gerektirdiği kaydedildi.

Sonuç olarak, davacının ihtiyati tedbir talebinin reddine yönelik hüküm verilmiştir.

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