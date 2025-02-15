CHP Kurultayı Soruşturmasında Kısıtlama Kararı Hukuken Geçersiz

CHP Kurultayı Soruşturmasında Kısıtlama Kararının Geçersizliği

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayına ilişkin yürütülen soruşturma, hukuki olarak kısıtlama kararı verilmesinin mümkün olmadığını ortaya koydu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları, isnat edilen suçlamaların Ceza Muhakemesi Kanununda (CMK) katalog suçlar arasında yer almadığı için böyle bir kararın alınamayacağını belirtti.

Yeni Soruşturma Değil

Başsavcılık kaynakları, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na dair yürütülen soruşturmanın, Siyasi Partiler Kanununun 112. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine dayanmakta ve yeni bir soruşturma olmadığını vurguladı. Soruşturmanın Ocak 2024 itibarıyla sürdüğünü ifade eden yetkililer, şu bilgileri paylaştı: 'İsnat edilen suçlamalar, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 153. maddesindeki katalog suçlar arasında bulunmadığı için kısıtlama kararı alınması hukuken mümkün değildir. Bu nedenle sulh ceza hakimliğinden bu tedbirin uygulanması için herhangi bir talepte bulunulmamıştır.'

Gizli Tanık Dinlenilmedi

Ayrıca, açık beyan veren kişilerin yanı sıra gizli tanık beyanı dışında delil elde etme olanaklarının mevcut olduğu ifade edilerek, gizli tanık dinlenilmesi yöntemine başvurulmadığı aktarıldı. Soruşturma sürecinde elde edilen delillerin, soruşturmanın kapsamına göre değişiklik gösterebileceği belirtilerek, Cumhuriyet Başsavcılığının gerekli işlemleri titizlikle gerçekleştireceği bilgisi paylaşıldı.