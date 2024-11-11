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CHP'li 81 İl Başkanı'ndan Özgür Özel'e Destek: 'Kişisel Hırslar İçin Yapay Gündem Yaratmayacağız!'

CHP'nin 81 il başkanı, Genel Başkan Özgür Özel'e olan güvenlerini belirterek, Kurultay çağrılarına karşı çıktıklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 10:40
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 10:40
CHP'li 81 İl Başkanı'ndan Özgür Özel'e Destek: 'Kişisel Hırslar İçin Yapay Gündem Yaratmayacağız!'

CHP'nin İl Başkanlarından Özgür Özel'e Destek

CHP'li 81 il başkanı, Genel Başkan Özgür Özel için ortak bir destek açıklaması yaptı. Başkanlar, partinin örgütlerine ve Özgür Özel'e olan güvenlerini dile getirerek, "81 ilde 973 ilçede CHP iktidarının ayak sesleri duyulurken, Kurultay çağrısı gündemimizde değildir. Kişisel ikbal için yapay gündem yaratma çabalarına prim vermeyeceğiz" dedi.

Seçim Başarısı Vurgusu

Ayrıca, il başkanları açıklamalarında, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan seçimlerde, CHP'nin 47 yıl sonra halkın büyük destekle birinci parti olduğunu ve 413 belediye başkanlığı kazandığını vurguladı. Katılımlar sayesinde bu sayının artmaya devam edeceği ifade edildi.

İstikrar Mesajı

Seçim sonrasında yapılan düzenli anketlerde, CHP'nin birinci parti konumunu istikrarlı bir şekilde sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, "CHP örgütlerine ve Genel Başkan Özgür Özel'e inanıyoruz, güveniyoruz. Genel Başkanımızın çağrısına uygun olarak, unvan ve görevi ne olursa olsun tüm partilileri, halkın gerçek gündemi için mücadele etmeye ve birlik ve beraberlik içerisinde CHP iktidarı için çalışmaya davet ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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