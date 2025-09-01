DOLAR
CHP'li Akdoğan: Servis Esnafına Devlet Desteği Şart

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, artan akaryakıt ve bakım maliyetleri gerekçesiyle servis esnafına hasılata dayalı vergi düzenlemesi ve devlet desteği istedi.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 15:02
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 15:02
Artan maliyetler veliyi ve esnafı zorluyor

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında servis esnafının devlet tarafından desteklenmesini talep etti ve kesimin sorunlarını paylaştı.

Akdoğan, artan akaryakıt fiyatlarına dikkat çekerek servis aracının deposunun bugün 3 bin 445 lira ile dolduğunu belirtti. Ayrıca zorunlu trafik sigortası, yedek parça ve bakım maliyetlerinin de yükseldiğini vurguladı.

Esnafa yönelik talepleri arasında hasılata dayalı vergi düzenlemesi getirilmesi ve devlet desteği sağlanması yer aldı. Akdoğan, "Servisçimizin aldığı mazotun vergi yükü bu denli olmamalı. Servisçimiz, lastik, yedek parça ve akaryakıt alırken bu vergi yüküyle devam ederse servisçinin yükü veliye yansır. Veli, bu servis ücretleri altında ezilir ve çocuğunu servise yazdıramazsa olmaz." ifadelerini kullandı.

Basın toplantısının ardından servis aracıyla Dikmen'de bir akaryakıt istasyonuna giden Akdoğan, bin liralık yakıt aldığını ve bu tutarla iki yıl önce 43,5 litre alınabildiğini, bugün ise ancak 18 litre alınabildiğini söyledi.

Akdoğan son olarak, "Türkiye'nin her yerindeki servisçi dostlarımızın hiç değilse bin lira verip 50 litre mazot alması gerekir." dedi.

