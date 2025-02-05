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CHP'li Aşkın Genç, Hidroelektrik Santrallerinin Özelleştirilmesine Sert Tepki Gösterdi

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, hidroelektrik santrallerinin özelleştirilmesini eleştirdi, enerji politikalarını büyük sermaye gruplarının çıkarları doğrultusunda şekillendiğini savundu.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 14:56
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 14:56
CHP'li Aşkın Genç, Hidroelektrik Santrallerinin Özelleştirilmesine Sert Tepki Gösterdi

CHP'li Aşkın Genç'ten Hidroelektrik Santrallerine Sert Eleştiri

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, hidroelektrik santrallerinin özelleştirilmesini eleştirerek, bu durumun ülkenin enerji politikalarını olumsuz etkilediğini belirtti.

Meclis'teki Basın Toplantısı

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Genç, Türkiye'nin son yıllardaki enerji politikalarının kamu yararı gözetmek yerine büyük sermaye gruplarının çıkarları doğrultusunda şekillendirildiğini savundu. Özelleştirilmelerin ardından elektrik fiyatlarının özel sektörün insafına bırakıldığını ifade eden Genç, milyonlarca vatandaşın özel sektörün belirlediği değişken fiyat tarifelerine mahkum edildiğini öne sürdü.

Özelleştirmenin Getirdiği Sorunlar

Hidroelektrik santrallerinin özelleştirilmesine yönelik eleştirilerini sürdüren Genç, bu sürecin, devletin enerji üretimindeki rolünü azaltmakla kalmayıp, elektrik fiyatlarını artırarak halkın fatura yükünü de yükselttiğini vurguladı. Ayrıca, enerji güvenliğini dışa bağımlı hale getirdiği ve kamu işçilerinin haklarını tehdit ettiğini dile getirdi.

Uzun Vadeli Tehlikeler

Genç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Devletin enerjideki varlığının giderek zayıflatılması, uzun vadede Türkiye'yi enerji krizlerine daha açık hale getirmektedir. Bakanlık, bu özelleştirme sürecini modern enerji reformu olarak adlandırmaktadır. Oysa ortada bir reform değil, kamunun elindeki enerji kaynaklarının özel sektöre devredildiği bir süreç vardır."

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