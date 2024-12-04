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CHP'li Aşkın Genç'ten Asgari Ücret Açıklaması: İnsan Onuruna Yaraşır Seviyeye Çıkarılmalı

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, asgari ücreti insan onuruna yaraşır seviyede artırılması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 04.12.2024 14:04
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 14:04
CHP'li Aşkın Genç'ten Asgari Ücret Açıklaması: İnsan Onuruna Yaraşır Seviyeye Çıkarılmalı

Asgari Ücrette Adalet Talebi

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, asgari ücretin artık yalnızca bir maaş meselesi olmadığını, aynı zamanda bir insanlık ve adalet meselesi haline geldiğini belirtti.

Hayat Pahalılığı ve Gelir Eşitsizliği

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, hayat pahalılığı, işsizlik ve gelir eşitsizliğinin vatandaşların sırtında adeta bir yük olduğunu ifade eden Genç, bu yükün giderek taşınamaz hale geldiğine dikkat çekti.

Gerçek Enflasyon ve Açlık Sınırları

Genç, mevcut asgari ücretin bir bireyin dahi insanca yaşayabileceği gelir düzeyinden uzak olduğunu vurgulayarak, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 20 bin 562 lira, yoksulluk sınırının ise 66 bin 976 lira seviyesine ulaştığını açıkladı.

TÜİK Verilerine Eleştiri

Yetkililerin, istatistik oyunları ile TÜİK'in makyajlanmış verileriyle halka pembe bir tablo çizmeye devam ettiğini dile getiren Genç, ENAG'ın açıkladığı rakamlara göre yıllık enflasyonun yüzde 86,76 olduğunu, TÜİK'e göre ise bu oranın yalnızca yüzde 47,09 olduğunu ifade etti.

Asgari Ücretin Artırılması Gerekiyor

Genç, "Asgari ücret, insan onuruna yaraşır bir seviyeye çıkarılmalı ve gerçek enflasyon oranında artırılmalı. Bu, bir lütuf değil, devletin vatandaşına olan borcudur," dedi.

Kayseri'nin Sorunları ve Çözüm Önerileri

Toplantıda, Kayseri'nin tarihi ve güncel sorunları ile ilgili çözüm önerilerini de paylaşan Genç, vatandaşların taleplerine dikkat çekti.

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